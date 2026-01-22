產學深度鏈結、實作導向教學 義守大學成南臺灣關鍵人才培育基地

記者鍾和風/高雄報導

面對產業快速變動與技術加速演進的時代，具備「即刻上線、能解決問題」的實戰能力，已成為企業評估大學畢業生就業競爭力的重要指標。根據 1111 人力銀行與 TUN 大學網共同公布的「2026 企業最愛大學」調查結果，義守大學畢業生榮獲南臺灣企業最受青睞大學生第一名，顯示義守大學透過跨域整合與 AI 導向的實作教學，成功培育具即戰力的人才，深獲企業高度肯定，也奠定其作為南臺灣科技廊帶關鍵人才培育基地的重要角色。

廣告 廣告

義守大學古源光校長接受1111人力銀行發言人訪問，分享辦學理念。(圖/義守大學提供)

隨著台南、高雄延伸至屏東逐步形成具規模效應的「S 型科技廊帶」，南臺灣產業對於跨域整合、科技應用與實務導向人才的需求持續升溫。義守大學多年來前瞻布局跨域教學體系、實作導向課程與緊密的產業合作網絡，精準回應企業最真實、也最迫切的人才期待，已成為南臺灣高等教育體系中具關鍵影響力的人才培育基地。

義守大學古源光校長表示，義守大學今年建校邁入第 36 年，從工學院起家，逐步發展為涵蓋智慧科技學院、管理學院、傳播與設計學院、國際學院、觀光餐旅學院、醫學院及醫學科技學院的綜合型大學，為推動跨域教育奠定深厚且完整的學術基礎。古校長進一步指出，面對 AI 時代來臨，義守大學自 2018 年即以前瞻性的「X＋AI」為課程設計核心，系統性培養學生第二專長，全面強化跨域整合能力與 AI 素養，使學生畢業後能快速銜接產業需求，成為企業可即刻運用的即戰力人才。

課程設計結合理論及實務(專題或計畫案)，讓學生累積深厚實作經驗及就業競爭優勢。(圖/義守大學提供)

在提升學生就業力的另一項關鍵指標—產學合作方面，義守大學透過產學智財營運總中心整合企業需求、教師研究能量與學生實作學習，打造校內推動產業鏈結與就業力培育的核心樞紐。2025 年義守大學共執行 149 件產學合作相關計畫，涵蓋政府委託研究、企業合作研發、創新育成與醫療體系合作等多元類型，整體經費規模達新臺幣 2 億 3,514 萬元，充分展現學校在跨域研究、技術應用與產業服務上的整體量能與實質影響力。

課程設計結合理論及實務(專題或計畫案)，讓學生累積深厚實作經驗及就業競爭優勢(圖/義守大學提供)

此外，義守大學穩健而亮眼的就業力表現，也奠基於深厚的學術專業實力。近年來，義守大學辦學績效屢獲國內外權威機構肯定，在遠見雜誌《2026 未來人才》專刊調查中，於「AI」及「永續」辦學能力評比榮獲「最具前景私立大學」殊榮；在 2025 年 CWUR 世界大學排名中，名列全球前 8.3%，展現穩健的國際學術競爭力。

同時，史丹佛大學於 2025 年公布的「全球前 2% 頂尖科學家榜單（World’s Top 2% Scientists）」中，義守大學亦有多位教師入榜，研究能量橫跨醫學、工程、設計、管理及國際商業等多元領域，不僅深化學術影響力，更直接回饋教學與人才培育，為學生打造接軌世界、面向未來的堅實學習後盾。

一連串具體而亮眼的成果，充分展現義守大學在學術發展、產業鏈結與人才培育上的整體實力。展望未來，義守大學將持續深化產學合作、AI 應用與跨域學習機制，讓學生在就學期間即累積豐富實戰經驗，畢業後自然具備就業競爭優勢；在南臺灣產業版圖快速成形的關鍵時刻，義守大學將持續為產業與社會培育真正「學得會、用得上、走得遠」的關鍵人才。