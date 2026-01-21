產學科學 中市技職秀起來 科博館登場

「技職秀起來」活動，邀請台中市轄屬的高國中學生、家長參加，參與人數破千人。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市府教育局辦理「技職秀起來」活動，二十一日在國立自然科學博物館擴大舉辦，高中職、科大端及廠協會代表設攤並邀請台中市轄屬的高國中學生、家長參加，參與人數破千人。

教育局長蔣偉民說，教育局連續八年獲得中央評選為「技術及職業教育獎勵」優等最高殊榮。

教育局在國中小設立四所「區域職業試探與體驗示範中心」，學生提早探索自己的興趣；高中階段，成立三座技術教學中心並創立「契合式產學合作人才培育專班」，結合產官學力量，學生習得實用技能、畢業就能接軌產業。

技職秀起來活動分三大展區，二十三所工業、商業、家事、農業類科之「技職學校亮點區」外，設置「產學×科學共創區」，結合國立自然科學博物館資源，展現產學合作與科學教育之多元面向；國立雲林科技大學策畫「技職探索展區」，結合靜態展示、動態手作工作坊並結合技職學長姊故事分享圈，學子能大啖技職之美。