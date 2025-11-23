產學醫齊聚「蛹蟲草高峰論壇」 智康生技分享市場觀察

《圖說》智康生技副總侯嵐午（右）在「蛹蟲草高峰論壇」分享市場觀察。（智康生技提供）

【民眾網諸葛志一綜合報導】「智慧生技新浪潮：食藥用真菌蛹蟲草跨域應用策略高峰論壇」23日於大葉大學舉行，吸引產學界、醫療臨床及保健產業代表齊聚一堂，共同探討蛹蟲草的最新研究與市場應用，強化整體產業競爭力。

這場論壇由台灣藥用真菌蛹蟲草應用發展協會與大葉大學藥用植物與食品保健學系、大榮生物科技主辦，智康生技亦受邀協辦出席此次研討會，分享市場端對蛹蟲草產品的實際回饋與趨勢觀察。智康生技表示，近年來台灣民眾對「藥食同源」的健康概念接受度明顯提升，而蛹蟲草產品因具科學驗證與明確機能性，已成為高成長類別之一。

與會專家指出，蛹蟲草（Cordyceps militaris）是目前全球研究最活躍的泛蟲草類真菌，僅次於珍稀且來源不穩定的冬蟲夏草（Cordyceps sinensis），蛹蟲草可透過人工培育確保品質一致，其含有的蟲草素與多醣體含量更高，並具備抗氧化、調節免疫、促進代謝與抗疲勞等多元化生物活性，是相當具有發展潛力的種類。

多位中醫師也在會中分享臨床經驗，說明蛹蟲草入藥後的輔助治療效果，並強調現代萃取技術能使藥性更穩定、劑量更精準，為中醫臨床應用帶來新契機。

智康生技副總侯嵐午指出，近年保健市場的變化顯示，消費者對產品來源、成分純度與臨床驗證更加重視。根據市場觀察，近年來台灣民眾對「藥食同源」的健康概念接受度明顯提升。智康希望透過凍晶蛹蟲草，讓市場更清楚辨識我們的技術優勢與產品差異化，並藉此強化消費者對品牌的信任感。

研討會現場亦展示多項最新研究成果與應用案例，並促成業界與學界的技術交流。大榮生技董事長游富華表示，期盼透過持續的產學醫合作，推動台灣蛹蟲草的研發與應用走向國際化，強化整體產業競爭力。