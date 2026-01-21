產學×科學成果亮點 台中市技職教育秀起來 科博館登場

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為展現台中市技職教育成果亮點，市府教育局已連續5年辦理「技職秀起來」活動，今（21）日首次在國立自然科學博物館擴大舉辦，由高中職、科大端及廠協會代表設攤並邀請台中市轄屬的高國中學生、家長參加，現場參與人數破千人，獲得廣大迴響。

中市府教育局副局長賴緣如致詞。（圖/記者廖妙茜拍攝）

來賓參觀產學×科學共創區。（圖/記者廖妙茜拍攝）

教育局長蔣偉民表示，教育局用心推動技職教育，連續8年獲得中央評選為「技術及職業教育獎勵」優等最高殊榮！為了使技職教育向下扎根，教育局在國中小設立4所「區域職業試探與體驗示範中心」，讓學生提早探索自己的興趣；高中階段，成立3座技術教學中心並創立「契合式產學合作人才培育專班」，結合產官學力量，讓學生習得實用技能、畢業就能接軌產業。

國中學子聆聽技職講座。（圖/記者廖妙茜拍攝）

教育局指出，這次技職秀起來活動分三大展區，除23所工業、商業、家事、農業類科之「技職學校亮點區」外，還設置「產學×科學共創區」，結合國立自然科學博物館資源，展現產學合作與科學教育之多元面向；另國立雲林科技大學策畫之「技職探索展區」，結合靜態展示、動態手作工作坊並結合技職學長姊故事分享圈，讓學子能大啖技職之美。

典禮大合照。（圖/記者廖妙茜拍攝）

教育局表示，今日為配合農曆春節假期補行上課日，台中市國中參與人數近1200人，較去年大幅增加，也顯見學生對於技職教育的濃厚興趣；教育局將持續鏈結學校特色課程及在地產業資源，促進學校培養在地人、產界在地用才之理念。