產官學共推 TRE100 臺灣企業首次具備比照國際標準揭露綠電承諾機制

【記者劉蘇梅／台北報導】國際 RE100 在臺合作夥伴中華經濟研究院（CIER）今宣布啟動「TRE100」倡議，建立臺灣版綠電承諾架構。受限於 RE100 設有年用電量須達 1 億度門檻，多數中小企業雖面對國際減碳要求，卻無法進入正式平台。TRE100 的推出，讓臺灣企業首次具備比照國際標準揭露綠電承諾的機制。

中經院院長連賢明表示，出口導向產業普遍面臨客戶要求揭露減碳進度，但受規模與用電量限制，長期缺乏能對外呈現的承諾架構。TRE100 將比照 RE100 技術規範，包括綠電來源認定、使用計算方式與年度揭露，使企業能以一致標準溝通進度，降低國際審查時的資訊落差。

行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫表示，全球淨零趨勢推動綠電需求從大型企業擴散至中型與中小型企業。雖非用電大戶，但在 CBAM、品牌採購規範與 ESG 稽核壓力，中小企業往往最早被要求提出具體減碳路徑。TRE100 可提供被辨識的格式，有助提升供應鏈談判透明度。

中經院說明首批加入 TRE100 的企業包括家登、全漢與休斯微三者與國際客戶連動度高，長期面對科技業與跨國品牌綠電審查。TRE100 提供一致架構，有助降低企業行政負擔並提升可信度。

經濟部標準檢驗局副局長謝翰璋表示，全球氣候治理從宣示走向查核，TRE100 有助讓綠電需求呈現更清楚的市場訊號，也成為臺灣企業面對國際審查的工具。他也表示期待更多企業加入，共同提升供應鏈韌性。

TRE100啟動活動由行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、經濟部標準檢驗局副局長謝翰璋、中華經濟研究院院長連賢明及多家企業代表等共同出席。（圖：中華經濟研究院提供）