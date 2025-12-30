產官學宗教串聯 屏東啟動「跨域共創・屏安同行」

【互傳媒／記者 范家豪／屏東報導】 為加強交通安全宣導，屏東縣政府警察局今（30）日在警察局禮堂舉辦「跨域共創・屏安同行」交通安全共同宣誓暨行動啟動大會，由警察局整合交通旅遊處、教育處、民政處及監理站等局處資源，並串聯產業界、大專校院及宗教團體，共同推動「屏安護民」交通治理行動。縣長周春米表示，道路交通安全管理刻不容緩，縣府針對不同用路族群精準推動交通安全措施，持續打造更安全、安心的屏東交通環境。

縣長周春米指出，屏東縣幅員遼闊，大眾運輸系統尚未全面普及，許多交通風險往往隱藏在日常細節之中，交通安全不能只靠單一單位或短期作為，縣府團隊全面打破局處藩籬，擴大交通治理團隊量能，真正的交通安全防護網，除了制度與法規，更需要有溫度的社會連結與全民參與，期許宗教界、學校與業者能持續在各自場域深化合作，將交通安全觀念融入生活日常，讓遵守交通規則成為「身體的DNA」。

▲警察局整合交通旅遊處、教育處、民政處及監理站等局處資源，並串聯產業界、大專校院。（圖／屏縣府警察局）

周縣長進一步說明，縣府於每次道安會報中，均以數據為本，深入檢討事故肇因，統計顯示以機車事故、自撞事故及高齡者因服藥或精神不濟所致的事故比例偏高，縣府團隊同步將路口改善、道路條件優化及高風險族群防制作為重點管控項目，持續滾動檢討精進，務求從源頭降低事故發生風險，讓交通安全不只是口號，而是具體落實在每一條道路上，共同守護長輩、青年與機車騎士。

活動現場同步展現屏東縣政府推動數位治理與創新宣導的成果，首播結合AI技術輔助創作的交通安全宣導MV《信仰領路 護民安行》，並透過宣導短劇《這條路，我們一起守你平安》，呈現無照駕駛、長者代步風險等常見事故情境，深化「家人都在等你平安回家」的公共安全共識。警察局也將於各合作據點設置QR Code宣導海報，提供民眾掃碼觀看影片、填答問卷及參與抽獎，並結合後續表揚與認證機制，建立長期回饋與數據追蹤系統，作為政策滾動修正的重要依據，讓治理更貼近民意、成效更具民眾有感。

▲交通安全具體落實在每一條道路上，共同守護長輩、青年與機車騎士。（圖／屏縣府警察局）

警察局長甘炎民表示，警方積極將分散的宣導據點串聯成共同守護網，並依事故數據鎖定機車騎士、高齡者及大學生三大高風險族群。其中，機車事故占比高達七成以上，高齡者事故比例也接近五成，縣內多所大專校院的學生安全同樣不容忽視。警方未來將持續以情境管理方式，將交通安全觀念融入信仰、校園與日常消費場域，與縣府團隊及各界夥伴攜手，讓交通安全真正走進生活、守護每一位用路人。