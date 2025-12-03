「產官學廢死生態圈踐踏枉死者」殺警案遺屬怒轟:你們追求正義還是升官?

「白玫瑰拒絕廢死大法官一周年、被害人權益繼續沉睡」記者會今(3)日在立法院舉行,師鐸獎案、新北資優生割喉案、台南殺警案等多位遺屬出席,默哀追思師鐸獎案受害老師離世11周年,痛批司法只保障加害者人權,被害者家屬卻遭受「無期痛苦的徒刑」。

洪孟楷委員指出,雖然立法院去年兌現承諾否決廢死大法官被提名人,但行政部門毫無檢討。他列舉司法亂象:檢察總長替死囚提非常上訴、華山分屍案兇嫌免死、假釋犯再犯命案、中選會沒收反廢死公投等,質疑「檢察總長可為死囚奔走,誰替被害者站出來?」

廣告 廣告

洪孟楷強調,今年上半年詐騙金額高達480億,每天打詐儀表板仍跳2至3億,七成民眾支持嚴刑峻罰。他表示已給行政院半年時間研議嚴刑峻法,下會期將提立委版本,並考慮明年提出「鞭刑公投」,針對性侵、虐童、詐騙等重大刑案,在原有刑責外增加鞭刑。執政黨王世堅委員也表態支持鞭刑「逼出上線」。

師鐸獎案遺屬張介能質疑,「情節最嚴重之罪」無定義成法官逃避判死擋箭牌,精神鑑定無限制申請形同「逃死提款機」,台灣無期徒刑可假釋根本是有期徒刑,卻是被害者家屬「無期痛苦的徒刑」。

新北割喉案遺屬楊江謀揭露審判不公:殺人犯可查被害者家屬財產清單,法院不制止;非行少年心理衡鑑資料被害者看不到,根本是「不公平審判」。

陸正案遺屬陸定強調,陸家經歷白色恐怖冤案,深知冤案可怕,但陸正案經家父詳查確認非刑求,「我們只要一份遲來的交代,不過份吧」。

台南殺警案遺屬涂姐姐痛批「產官學交互滋養的廢死生態圈」透過荒謬判決踐踏枉死被害人、凌遲家屬,質疑掌權者追求的是「捍衛社會價值還是政治正確的升官之路」。

更多品觀點報導

95%民眾反對廢死卻遭漠視？民團籲修法保障被害人訴訟權

256億潛艦沒錨就出海？徐巧芯砲轟:為避免跳票罔顧安全

