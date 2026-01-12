產官學攜手厚植職涯力 高雄串聯20校41企打造青年就業即戰力

高雄市政府青年局推動「職對你有港覺」青年職涯發展計畫邁入第五年，已成為產官學協力育才的重要平台。在市府政策引領下，計畫串連在地大專院校與高中職的教育能量，結合企業實戰場域，帶領青年提早走進產業第一線。青年局11日在PINWAY駁二8號倉庫舉辦「2025大港青年職涯成果分享會」，完整呈現產官學三方緊密合作、共同厚植高雄青年職涯實力的具體成果。

↑圖說：青年局長林楷軒表示，「職對你有港覺」計畫結合「產官學」三方的深度合作，不僅是職涯探索，更是串接校園與產業需求的核心橋梁。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局長林楷軒表示，市府長期重視青年職涯發展，「職對你有港覺」不只是職涯探索活動，更是串接校園與產業需求的關鍵橋梁。透過政府作為政策與資源平台，與學校、企業建立長期戰略夥伴關係，讓青年在求學階段就能接觸真實職場，精準對接未來發展方向。未來青年局也將持續加碼，擴大產官學合力，為高雄學子打造更適性的發展舞台。

成果分享會現場，學員分享「職場開箱」的第一手體驗，青年局並向長期支持計畫的產學界代表頒發感謝狀。多位企業與校方代表一致指出，透過政府媒合與資源投入，有效弭平產學落差；企業得以提前培育即戰力人才，學校同步精進課程實用性，學生則在實地互動中校準方向，實現產官學「三贏」。

↑圖說：青年局長林楷軒（左三）頒發感謝狀予以智崴資訊科技股份有限公司(左一)、愛吠的狗娛樂股份有限公司(左二)、宏達國際電子股份有限公司(右三)、華泰電子股份有限公司(右二)、臺灣碳權交易所(右一) 等合作企業代表，肯定企業投入職人課程與職場體驗，陪伴青年深入認識產業現場。（圖片來源：高雄市青年局提供）

華泰電子人力資源處經理鄭宜芳分享，與青年局合作五年來，青年局扮演關鍵推手，協助企業將最新產業趨勢向下紮根，讓產業走進校園、吸引優秀人才留在家鄉發展，朝向產學共融與人才永續邁進。柏文健康事業股份有限公司公共關係部經理吳幸樺也指出，自2023年合作以來，參與學員展現高度潛力與主動學習精神，呼應企業重視的專業與熱忱，彰顯高雄以行動培育青年的城市願景。

↑圖說：柏文健康事業股份有限公司公共關係部經理吳幸樺表示，學生在「職對你有港覺」的參訪過程中，展現高度主動性與學習熱忱，深刻感受新世代在未來產業中所具備的高度發展潛力。（圖片來源：高雄市青年局提供）

學員端回饋同樣具體。榮獲心得競賽高中職組冠軍的三民家商觀光事業科學生呂承恩表示，走入企業現場後，深刻體會職場競爭力不僅來自課堂，更仰賴解決問題的實戰能力。中山附中輔導室樊主任則認為，系列活動讓學生踏出校園、直擊產業現況，為職涯發展建立更務實的想像藍圖。

↑圖說：青年局長林楷軒（右二）頒發心得競賽第一名獎狀給予參與計畫的高中職組三民家商同學呂承恩(左一)，以及大專院校組文藻外語大學劉宜靜(左二)與李玟萮(右一)同學，勉勵青年透過體驗與學習逐步累積職涯實力。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局指出，去年計畫持續擴大校園連結，首度與國立中山大學、國立高雄餐旅大學、高雄醫學大學、國立旗山農工及中華藝校等指標校園合作，涵蓋科技、軟體、餐旅、醫學與多媒體等領域。統計至今已串聯20所學校、41家優質企業，透過多元職涯課程與體驗，協助青年逐步勾勒清晰的職涯藍圖。未來將持續深化跨域協作、開拓新興產業體驗，成為青年提升競爭力的最強後援。

