產官學攜手深耕偏鄉防詐教育 臺南結合台積電專業打造學童識詐力

▲台積電全球實體安全處、臺南市教育局、警察局及左鎮國小共同辦理科技防詐普及教育活動。

【記者 劉秋菊／台南 報導】為提升偏鄉學童與家長的防詐意識與數位安全素養，臺南市政府結合台積電全球實體安全處（GPS）、臺南市教育局、警察局及左鎮國小，共同辦理科技防詐普及教育活動，由台積電全球實體安全處志工團隊運用專業背景，設計貼近生活、寓教於樂的科技防詐普及教育活動，協助家長及學生在日常生活中建立辨識詐騙、保護自我的能力，更重要的是可以透過活動促進家庭成員對話以及找到防詐的方法。

▲台積電全球實體安全處志工團隊至左鎮國小宣導防詐-1。

市長黃偉哲表示，詐騙手法不斷翻新，已成為全民必須共同面對的重要課題，從校園扎根防詐教育，是守護孩子與家庭安全的重要起點。感謝台積電長期深耕臺南、投入教育與社會安全議題，透過企業的專業與公部門、學校的合作，讓偏鄉孩子也能享有與城市同等的學習資源，提升面對風險的應變能力。

教育局長鄭新輝表示，本次科技防詐普及教育活動旨在教導學生及家長認識詐騙的類型與原因及發現可疑人物、面對可疑狀況的應對行為，由台積電志工帶領左鎮國小家長及學生從案例中練習事實查核，製作AI生成影片（找學生熟悉的師長生成AI影片，介紹現今AI生成的技術，讓學生體驗即使是影片也不可盡信）認識新詐騙手法，並學習製作簡易密碼，在遇到可疑情況時，透過親人間專屬密碼減少詐騙危機。鄭局長也特別感謝台積電於丹娜絲風災後即刻投入校園修繕與復原工作，以實際行動支持學校重建與教育持續，讓孩子能在安全穩定的環境中安心學習。

▲台積電全球實體安全處志工團隊至左鎮國小宣導防詐-2

台積電慈善基金會董事長張淑芬長期投入偏鄉教育與在地培力，她表示，基金會持續關注社會發展中的關鍵議題，無論是在丹娜絲風災後第一時間投入校園修繕復原，或是走入偏鄉校園推動防詐教育，都是希望透過實際行動回應地方需求。基金會也鼓勵志工發揮專業所長，與地方共同建立支持網絡，讓孩子在安全無虞的學習環境中，安心探索未來發展方向，並從志工身上看見多元且具啟發性的職涯樣貌。此次台積電團隊整合跨單位經驗，以創新且貼近生活的方式進行防詐教育，期盼提升學童與家庭對詐騙訊息的辨識能力與警覺意識，為偏鄉教育注入更長遠而穩定的支持力量。

教育局進一步表示，特別感謝台積電，在丹娜絲颱風後即刻投入校園復原工作，以逕派工班方式協助本市多所學校修繕復建。其中，台積電支援共17間國小，施工金額合計1,317萬新臺幣，獲教育部頒授水晶獎座1座。教育局特別藉由本次活動致上誠摯謝意，並代表受贈學校全體師生表達感謝，肯定企業於災後第一時間展現的專業動能與高度社會責任。教育局強調，未來將持續結合企業、警政及社會資源，深化校園安全與防詐教育，讓孩子在安心學習的環境中成長，攜手打造更安全、更有韌性的臺南校園。(照片教育局提供)