產官學研合作開發Write AI高中作文評閱輔助系統

因應人工智慧技術快速發展，教育部持續推動人工智慧技術於教育領域之創新應用，於昨（29）日舉辦產官學研合作開發Write AI高中作文評閱輔助系統 暨AI個人筆電捐贈記者會，展現產官學研助力語文教育的成果，並落實數位平權理念。

教育部劉國偉政務次長表示，作文評分向來是語文教育中最具挑戰性的工作之一，教育部與國立中央大學蔡宗翰教授帶領的臺灣本土語言模型訓練團隊及國立暨南國際大學曾守仁教授主持的中文應用團隊共同開發Write AI高中作文評閱輔助系統，以學生實作且由教師人工批閱後所獲得之標註資料進行模型訓練，進而建立具備五向度（內容、結構、語言、表達與創意）評分能力之作文輔助AI，提供一致且具參考價值的評分與回饋，幫助學生提升邏輯、批判性思考與表達能力；教師可快速獲得學生作文的語意分析、結構建議與評分結果，進而協助掌握學習情形、調整教學策略，讓AI真正成為教學的助力，提升教學效率。中華電信攜手美國高通公司捐贈100部AI個人筆電予師資培訓使用並協助開發模型落地單機版本，加速AI在教育應用推動。

國立中央大學蔡宗翰教授表示：「AI未來的發展，不僅是使用雲端的大型模型，也需要在資源有限裝置上運行的小模型，並把這些模型融入實際的應用場景。」國立暨南國際大學曾守仁教授則指出經過專業訓練的作文評分輔助AI能以三等六級精確評分，加速批閱時間並予學生即時回饋，協助教師掌握學生寫作表現並調整教學策略，亦為語文教學提供具效率、可近性與永續性的數位解決方案。中華電信執行副總經理林文智及高通副總裁暨臺灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，高通與中華電信將持續合作協助教育部進行全臺種子師資培訓及個人筆電版本技術開發，將持續深化AI技術實力、拓展垂直產業應用，攜手策略夥伴開創嶄新商業模式，以創新驅動企業成長與產業升級。

教育部表示，推動「Write AI 高中作文評閱輔助系統」有助提升數位與智慧學習應用、輔助教師教學並減輕負擔、促進學習公平與精準學習、強化資料回饋與教育決策支持及培養AI素養與語言能力，未來將視計畫進度與實際效果向下延伸至國中作文批改。教育部強調透過本次合作，不僅展現產官學研攜手推動教育創新的成果，更具體落實政府推動AI在教育場域應用的政策方向，並加速繁體中文之AI模型的落地實踐。未來將持續推動AI技術與教育現場深度融合，打造適性化、永續化的智慧學習環境，厚植學生語文能力與AI素養，培育新世代具備國際競爭力的人才。

