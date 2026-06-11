產官學研齊聚獻策 打造南投智慧樞紐新方向

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【記者 謝雅情／南投 報導】南投縣政府11日辦理「南投智慧樞紐創新產官學研商模交流會」，邀集產業界、學研單位、在地業者、場域單位及相關領域代表共同參與，從南投在地實際需求出發，交流智慧樞紐應用規劃與後續推動模式，期盼匯聚各界實務經驗與建議，作為南投後續規劃智慧樞紐及智慧城市應用服務的重要參考。

交流會邀請工研院、遠傳及亞旭電腦，就智慧樞紐相關規劃、實務案例及應用經驗進行分享，並與現場各界代表交流討論。除探討智慧樞紐在南投場域中的應用可能，也從地方落地角度延伸討論後續營運維護、場域合作、招商機制及商業模式等議題，期盼從實務面評估智慧樞紐後續推動的可行方式。

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縣府計畫處說明，南投的發展條件與都會型城市不同，智慧樞紐若要真正發揮效益，必須先掌握地方場域需求，再評估適合導入的服務內容與可持續運作的模式。透過本次交流，蒐集各界對於示範場域選擇、服務內容設計、合作機制及營運模式的意見，作為後續規劃的重要依據。

計畫處長邱紹偉指出，南投擁有豐富觀光資源、多元在地產業，以及山城、聚落、景區並存的場域特色，智慧樞紐的規劃不只是設備建置，更重要的是如何回應地方需求，讓科技服務能真正被民眾使用、被業者接受，並與在地產業、觀光服務及公共治理產生連結。智慧樞紐可視為一個具整合性與擴充性的基礎平台，未來可依不同場域需求，評估導入通訊、智慧照明、環境感測、觀光導覽、防災通報、商家資訊及互動服務等應用，串聯公共服務、觀光場域與在地商業活動，提供更便利、更即時，也更貼近地方需求的應用服務。

邱處長強調，智慧樞紐規劃不只是單一設備建置，而是南投布局智慧城市基礎建設的重要一環。後續將彙整本次交流會各界建議，審慎評估適合南投的應用服務、合作方式與推動策略，讓智慧樞紐規劃更務實、更貼近地方需求，並作為南投未來朝向智慧城市發展的重要參考。（照片記者 謝雅情翻攝）