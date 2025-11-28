產官學聚焦不動產業的AI未來藍圖 永慶分享AI發展關鍵

CNEWS195251128a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

為探討AI對不動產市場的影響以及相關法制的建立，國立臺北大學土地與環境規劃研究中心昨（27）日舉辦「AI × Real Estate：市場、估價、法律的未來藍圖論壇」，匯聚產官學三方專家分享洞見。

針對不動產市場的AI發展，主辦單位邀請全台房仲第一品牌永慶房產集團，分享房仲業最新的AI科技和發展關鍵。永慶房產集團業務總經理葉凌棋以「AI房仲時代來了！從永慶經驗看找房體驗與房仲服務的新未來」為題指出，房仲業的AI發展有賴兩大關鍵：「數據量」和「整合能力」。永慶憑藉著龐大的房產數據和完整的科技整合能力，得以打造尖端AI服務，全面升級消費者找房體驗，並提升房仲生產力、服務效率，引領房仲業AI發展的浪潮。

內政部地政司副司長陳杏莉致詞表示，AI對社會的影響日益深遠，行政院也組建「行動創新AI內閣」，足見政府對AI的重視。在地政領域上，AI也能扮演重要的角色，不只是減輕工作負擔，更能提升政府部門的專業能力。很高興這一次臺北大學能夠促成產官學三方的交流平台，邀集頂尖的產業代表和專家學者，攜手促進更數位化、智慧化、創新的不動產環境。

國立臺北大學校長林道通分享，AI房產科技的發展已經成為市場上最受關注的議題。以美國為例，從交易紀錄、房價趨勢、災害資訊到出價策略分析，都具備完整的科技服務。身為資工人，也期待台灣的房產科技發展逐步趕上頂尖水準。本次論壇邀請到眾多頂尖的產官學界人士，希望透過彼此的分享，激盪更多創新思維，為台灣房產科技注入新的動能。

國立臺北大學公共事務學院院長陳明燦表示，這場論壇以AI和不動產為題，深具時代意義。當AI深入不動產業發展、都市規劃和房地產估價時，AI能帶來哪些公共利益，又有哪些法制框架和監管需要制定。為了探討這些議題，很榮幸能夠邀請到永慶房產集團、高力國際等產業頂尖人士分享洞見、激盪火花。

針對不動產市場的AI發展，葉凌棋指出，市場上雖然有許多AI科技應用，但唯有具備龐大的房產數據和完整的科技整合能力，才能打造真正具精準度和可信度的AI服務。永慶房產集團擁有全台超過1950門店、超過25萬件次的物件資料、近200萬人的永慶房仲網會員數、每年數百萬次的帶看數據。這些來自市場上中下游的完整房產數據，才讓永慶得以領先產業，訓練出精準、有效果的AI房產科技。

在「整合能力」上，葉凌棋說明，購屋過程橫跨尋找房屋、資訊搜集到線上賞屋，每一個環節都需要不同的科技服務，唯有具備完善科技整合能力的房仲業者，才能在各個環節推出對應的科技工具，讓房產科技真正走入消費者的購屋旅程。永慶為此總共投入超過數百億元、建置超過300人的數位與資訊團隊，整合前後端、資安、AI、大數據等多元科技領域，針對消費者需求和科技發展，不斷進行創新。

針對房仲業最新的AI發展趨勢，葉凌棋點出，AI能夠成為消費者和經紀人員之間的橋樑，讓消費者和經紀人員都受益。例如永慶最新推出的「永慶AI特助」，消費者只需要用自然語發問：「我喜歡採光好的房子」、「想要高樓層、生活採買方便的房子」，「永慶AI特助」就能理解消費者需求，並且推薦適合的房屋。消費者想要知道的房屋細節，透過詢問也能獲得答案。實現房仲業「不用找，只要問」的找房體驗。

另一方面，能夠提供消費者24小時全天候服務的「永慶AI特助」也解放經紀人員的工作負擔，經紀人員能夠將寶貴時間用在挖掘消費者需求、分析市場行情等更有價值的服務，創造高效和細膩並存的「AI+真人」房仲服務體驗。

葉凌棋總結，永慶房產集團在董事長孫慶餘的領導之下，大膽創新與嘗試，引領房仲產業從網路時代一路進步到AI時代，讓永慶房產集團成為台灣房產科技的領航者。未來永慶房產集團也會持續從消費者和經紀人員的需求和痛點出發，開發並優化房產科技，引領台灣房仲產業不斷向上升級。

