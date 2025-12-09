產官攜手人才培育 高分署三機構獲國家人才發展獎

高分署團隊在國家人才發展獎典禮上合影留念，共同為推動人才發展與產業培育成果喝采。(記者張翔翻攝)

記者張翔／高雄報導

勞動部近日舉辦「2025國家人才發展獎」頒獎典禮，全國共有16家企業、機關（構）與非營利組織脫穎而出，高分署轄區內的台灣電力公司訓練所高雄訓練中心、金屬工業研究發展中心及漢來美食股份有限公司等3家單位，因在人才培育制度與創新培訓策略上表現亮眼，獲得國家級最高榮耀肯定。

「國家人才發展獎」為我國人力資源領域的最高獎項，是在鼓勵單位將人力資本轉化為智慧資本，促動產業升級與永續競爭力，台電高雄訓練中心以打造敏捷團隊、追求卓越為核心，推動六大核心訓練及綠能智慧教育訓練園區，並建立完整智慧電網人才訓練體系；金屬中心則因應產業對移工需求，開發泰、越、菲、印等四國語言教材，成功培訓906名移工，持續為國內勞動力市場注入活水，兩機構並列獲頒機關（構）團體獎。

漢來美食股份有限公司則針對餐飲業缺工問題推動境外人才孵化創新計畫，建構國際化、數位化、多元化的培訓體系，協助境外實習生從校園順利銜接職場，並提供語言、生活、文化與職涯等全方位支持，不僅提升留任率，更成功建立可複製的跨國人才養成模式，為產業帶來新的競爭優勢。

高分署分署長郭耿華表示，面對快速變遷的環境，人才已是企業掌握核心競爭力的關鍵。高分署持續整合產業與訓練資源，協助企業推動轉型升級。115年起陸續受理的「企業人力資源提升計畫」、「小型企業人力提升計畫」等補助方案，也將協助更多企業強化員工專業能力與市場競爭力。相關資訊可洽高分署或上網查詢。