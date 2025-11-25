產官攜手保食安 共推國產豬肉

台灣豬安心吃推廣品嚐宣導活動。（圖：記者鍾佩芳攝）

為強化民眾對台灣國產豬肉的信心，並澄清社會近期對豬肉食安議題的疑慮，中華民國養豬協會25日舉辦「台灣豬安心吃推廣品嚐宣導活動」。現場邀集產業、政府代表及零售通路共同響應，以科學證據、食安把關及現場品嚐三大面向，向大眾說明「台灣豬肉絕對安全，品質值得信賴」。

中華民國養豬協會理事長潘連周表示，台灣的豬農一直是以「把最安全的肉品送上國人餐桌」為最高原則，從飼養管理、動物健康照護、環境衛生到屠宰流程，皆比照國際標準並遵循政府規範。而且台灣豬肉有明確的產地溯源制度，加上層層檢驗與專業獸醫師把關，是全世界食安最嚴謹的產業。

潘理事長強調，近期社會上因為錯誤疫情訊息而產生誤解，但事實上，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，對人體完全無害，且國內養豬場皆採取高規格防疫措施，產業鏈也與政府密切合作，確保任何風險都能及時掌握、有效阻斷。

他也呼籲，國產豬肉的品質與美味，是全體豬農辛勤付出的成果，唯有民眾持續支持在地豬肉，產業才能健康發展，豬農才能安心投入生產。協會未來也將與政府持續合作，以更透明的資訊與更落實的食安管理，讓「台灣豬安心吃」成為全民共識。

農業部指出台灣豬肉養殖制度完善、檢驗流程嚴謹，從飼養、運輸到屠宰皆依法規管理，確保產品來源清楚、品質穩定。近期外界部分資訊造成混淆，但專家均已多次說明，豬肉只要充分加熱即可安全食用，國產豬肉更是民眾信賴的每日重要食材。 肉品市場及屠宰場皆有防檢署派駐的屠檢獸醫師執行屠前、屠後檢查，從健康狀況到屠體品質逐一把關，不合格豬隻絕不會進入肉品供應鏈，讓民眾享用的豬肉安全無虞。 再次呼籲消費者可安心選購國產豬肉，支持在地養豬產業。