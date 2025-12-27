產官精進防詐措施 建構安全網路環境

記者郭曉蓓／專題報導

社群平臺已成為詐騙接觸民眾的主要管道之一，政府偕同平台業者精進防詐措施 ，從法律、科技與商業三管齊下，要求平臺負起責任，並讓防詐作為具體可量化，同時因應深偽等新型態詐騙風險，強化跨部會與公私協力，降低民眾受害機率，守護國人財產安全。行政院並規畫明年1月於「165打詐儀錶板」，公告詐騙被害人所接觸的平臺業者，提高民眾警戒心，建構更安全的網路平臺環境。

「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」自今年1月實施，除原有「識詐、堵詐、阻詐、懲 詐」4 大面向外，新增新增數發部為「防詐」面向主政機關。數發部以法律、科技及商業三個面向推動社群平臺防詐工作。法律面，已完成《詐欺犯罪危害防制條例》立法，並實施網路廣告實名制。科技面，建置《網路詐騙通報查詢網》，並導入DNS RPZ、 政府專屬短碼簡訊等阻斷機制。商業面，透過制度設計，使業者防詐作為與品牌信任等連結，提升業者投入防詐 的誘因與持續性。

數發部指出，目前依法納管網路廣告平臺業者，依《詐防條例》訂定《一定規模之網路廣告平臺計算基準》，現已公告納管4家業者、7個平臺包括Google、YouTube、LINE、Facebook、Instagram、 TikTok、Threads。納管平臺須依法辦理「廣告實名制」，包括驗證廣告委託刊播者及出資者身分、訂定詐欺防制計畫並定期公開透明度報告，並於接獲檢警調或主管機關通知後，期限內下架詐騙廣告，未依限處理者，依法裁罰並得按次處罰。截至目前，Meta經營的Facebook平臺已被裁罰4次，裁處罰鍰合計新臺幣1,850萬元。

政府也同時精進《網路詐騙通報查詢網》，今年5月15日正式上線後，提供民眾即時查詢與通報可疑網路詐騙訊息。截至今11月30日止，下載人數計4萬4,736人，通報案件人數計1萬1,523人，總計通報47 萬9,532 則疑似詐騙訊息，其中23萬1,213 則經被偽冒公眾人物或主責機關確認為詐騙訊息。「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」今年實施迄今，詐欺發生數及財損數已有逐步下降趨勢，今年11月詐欺案件受理1萬3,559件、財損59億9,122萬餘元，已較去年同期分別降幅分別達26%與53%。

警政署通報下架成效方面，去年8月份至今年11 月，已通報Meta涉詐廣告11萬2,054 則、Google 涉詐廣告4,472 則及LINE 涉詐帳號9萬2,831 筆，平臺業者均依法配合辦理下架。針對假投資高風險樣態，金管會則是督導臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心等單位主動於網路蒐報涉詐投資廣告，自112年4月起至今年12月19日止，累計下架涉詐廣告共10萬2,851件。此外，為防止第三方支付業者遭詐騙及洗錢集團利用，數發部與金管會及經濟部建立跨部會聯防機制，將能量登錄制度與實際營運條件直接連動，排除高風險及不適任業者。

展望未來，行政院打擊詐欺指揮中心表示，將深化平臺業者公私協力，落實源頭管理。今年Meta公司和LINE公司高層也分別至行政院，溝通打詐策略、共享資安情報與精進防制詐騙機制，在詐騙樣態 分析、系統介面優化、帳號下架均得到相當成果，行政院鼓勵平臺業者高層持續定期參與研商。此外，行政院內政部預定於明年1月於「165打詐儀錶板」 公告詐騙被害人所接觸的平臺業者，透過真實案例的數據統 計，讓民眾瞭解那些網路廣告平臺具有高風險須提高警戒 心，並促進網路廣告平臺業者建築更安全的網路平臺環境。

行政院打擊詐欺指揮中心強調，行政院將秉持「打擊詐欺犯罪、保障被害人權益」的核心理念，持續與各政府單位及民間團體緊密合作，尤其面對詐欺集團在技術上不斷演變，政府會持續針對各種詐騙手法及涉詐廣告樣態進行滾動檢討，並協同平臺業者共同精進各項防詐措施，積極防制詐騙，協助民眾即時掌握正確資訊，辨識可疑詐騙行為，共同提升全民防詐意識與自我保護免疫力；同時整合資源、 優化政策，打造更具韌性的反詐騙生態系，營造一個安全、安心 的社會。

數位發展部攜手第三方支付服務產業攜手防詐，並透過公私協力阻絕詐騙，快速通報下架偽冒網站 。（圖由數位發展部提供）