產工絕食抗議依法休假案敗訴 台鐵：尊重司法判決

（中央社記者吳欣紜、黃巧雯台北6日電）台鐵產工依法休假案二審日前敗訴，產工不滿判決今天展開絕食行動，抗議判決打壓勞工、交通部與台鐵改革被動。台鐵回應，相關出勤制度都依勞基法辦理，尊重司法判決。

台鐵產業工會106年春節期間發起依法休假活動，多人遭記過處分，工會當時認為台鐵此舉構成不當勞動行為，並向勞動部裁決委員會申請裁決，但裁決會決議駁回。

後來，工會不服轉而提起訴訟，台北高等行政法院更一審宣判將勞動部原裁決決定撤銷，勞動部後又上訴，二審日前判工會敗訴確定。

不滿最高行政法院判決，台鐵產業工會今天在台鐵公司前舉行記者會，宣布絕食代表從早上10時開始展開絕食行動，直至10日下午2時，並高喊「絕食抗議最高行、依法休假無罪」等口號。

絕食代表、台鐵產業工會秘書長朱智宇在會中指出，台鐵依法休假訴訟被最高行政法院宣布敗訴，但判決理由非常無理，因此決定發動為期5天絕食行動，回應最高行的無理判決。

朱智宇表示，國家最高行政法院判決帶頭打壓追求改革勞工，工會從106年發動依法休假至今大小連署行動，都證明交通部以及台鐵，不論在公司化前後，所有待遇都是員工冒著被懲處、打壓風險爭取而來，政府從頭到尾都是被動地調整員工待遇。

朱智宇表示，這項絕食行動也是要告訴社會大眾，國家在台鐵公司化前後對於交通運輸根本沒有任何積極改善。

絕食代表、台鐵產業工會理事長曹嘉君表示，依法休假是台鐵員工不想再忍受惡劣待遇的怒吼，台北高等法院去年判工會勝訴，判決理由提到「雇主不應對勞工有召之即來、揮之即去的態度」，但最高行政法院判決結果卻大反轉，認為工會違反誠信、沒有給雇主足夠因應時間等。

曹嘉君說，國定假日權益被限縮，其實攸關上千萬名勞工權益，產業工會為全台勞工抗爭依法休假無罪，後續也將持續推動改革。

台灣工人鬥陣總工會副理事長曲佳雲說，依法休假本就是勞工權益，為何要被打壓，前陣子才有長榮空服員不敢請假而執勤離世事件發生，現在也仍有很多醫護等輪班人員更血汗，台鐵員工也是只要每逢放假日就沒資格休假，但卻不見任何台鐵有任何配套措施。

曲家雲說，台鐵員工遍布全台，這件事情若沒有好好落幕解決，工會會串聯抗爭，呼籲交通部拿出好方案，不要漠視台鐵夥伴。

對此，台鐵公司透過文字訊息表示，台鐵全時肩負全台鐵道運輸重責，以安全穩定為首要原則，相關出勤制度均依勞動基準法相關規定辦理，並尊重司法判決結果。

對於每一名員工的各項意見與訴求，台鐵表示，始終秉持開放態度，持續透過多元管道進行溝通與傾聽，促進勞資和諧，維護員工權益與安全運輸服務。（編輯：管中維）1141106