產後內分泌失調易罹憂鬱症 新手媽媽更需要家人情緒價值

好醫師新聞網記者王志成／台中報導

圖：孕婦因內分泌改變，心理調適也面臨挑戰，更需要家人的支持以愉快的身心度過這段日子／亞大附醫提供

28歲外配小雯」婚後三年後產下首胎男嬰，但因早產住進保溫箱，返家後更因坐月子與育兒方式與家人屢生衝突，加上長期睡眠不足、缺乏支持，出現情緒低落、失眠、幻聽，甚至萌生輕生念頭，所幸先生發現並陪同就醫，確診為產後憂鬱症，經安排心理與藥物治療，以及教導家人共情理解後，順利走出陰霾。

小雯就醫時坦言，因不熟悉台灣坐月子飲食與作息，常與婆婆意見不同，家人不認同她堅持親餵及安撫新生兒方式，加上對寶寶哭鬧束手無策，常遭公婆責難，總覺得自己「照顧不好寶寶」、「婆婆不喜歡我」等負面想法，甚至出現「家人都在責罵嘲笑我」的幻聽，對兒子哭鬧越來越感到不耐煩與氣憤，還一度出現「帶著兒子一起消失」的自殺想法，原本是開心迎接新生命，現在卻陷入低氣壓。

亞洲大學附屬醫院精神科醫師吳佳錚表示，產後憂鬱症是常見且需要專業治療的精神疾病，並非單純情緒脆弱或抗壓性不足，原因為女性生產後，體內雌激素與黃體素會快速下降，影響大腦中與情緒相關的神經傳導物質，再加上產後身體不適、睡眠剝奪、角色轉換與照顧新生兒的壓力，容易使情緒調節能力下降。

吳佳錚指出，若同時存在家庭支持不足、文化差異、經濟壓力或關係緊張等因素，罹患產後憂鬱症的風險將明顯提高，研究顯示，約有1至2成產婦在產後會出現不同程度的憂鬱症狀，常見表現包括持續兩週以上情緒低落、對原本感興趣的事物提不起勁、容易流淚、感到空虛或絕望，也可能伴隨易怒、焦躁、注意力不集中，以及睡眠與食慾改變。

吳佳錚也分析，有些患者甚至會反覆責怪自己，覺得「自己不是好媽媽」，嚴重時甚至出現幻聽或自殺意念，這些都屬於必須立即就醫的警訊，尤其是有病史、缺乏家庭支持、初產婦或年輕媽媽，以及生產過程困難、產後恢復不佳，或嬰兒有早產、住院等健康問題者，也是高風險族群，至於長期睡眠不足與哺乳困難，更常成為情緒惡化的重要誘因。

不過吳佳錚強調，只要依病情嚴重程度安排心理治療、藥物治療或兩者併行，都可以有效改善症狀，例如抗憂鬱藥物可協助調整腦部神經傳導物質，改善情緒與睡眠狀況；心理治療則能幫助患者修正負向思考模式，學習因應壓力與挫折的方法。以小雯為例，醫師建議開始抗憂鬱藥物治療，同時提供情緒抒發與支持管道，並鼓勵每日短暫外出散步、曬太陽及增加社交互動，情緒有明顯好轉。



吳佳錚也呼籲，除了上述解方之外，家人的陪伴、理解與肯定，對復原同樣關鍵，女性可從懷孕期間就建立支持系統，與伴侶及家人事先討論育兒分工，並調整對自己的期待，理解學習當父母需要時間，不必追求完美，產後則維持均衡飲食、爭取休息、適度活動與與人交流，都有助於穩定情緒，只要及早發現、主動求助，多數產婦都能逐漸恢復身心平衡，重新找回照顧孩子與生活的力量。