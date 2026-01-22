產後大笑就漏尿…用護墊硬撐！35歲媽媽悶出念珠菌感染

一名約35歲的年輕媽媽因私密處搔癢與泌尿道感染就診，經問診後發現與她長期輕微漏尿、頻繁使用護墊不透氣有關。患者產後只要大笑就會漏尿，直到夏季使用吸尿護墊後，反而引發念珠菌感染。

患者產後只要大笑就會漏尿，直到夏季使用吸尿護墊後，反而引發念珠菌感染。

收治個案的顧家醫療總院長顧芳瑜指出，應力性尿失禁臨床上可分為四級。一至二級屬輕度，常見於打噴嚏、咳嗽、大笑或搬重物時出現輕微滲漏，雖然量不多，但長期累積仍會影響生活與心理壓力。該名患者屬第二級，雖未達手術標準，但因濕悶導致感染與反覆不適，生活品質已明顯受到影響。

針對輕度尿失禁的保守治療，顧芳瑜表示，第一線通常會建議執行凱格爾運動，以強化骨盆底肌肉。不過實務上多數患者難以持之以恆，因此也會輔以骨盆肌刺激療程，如磁波椅協助訓練。但此療法須固定回診，每週1至2次，對忙於育兒的女性而言相對不易配合。

該患者嘗試2至3次磁波治療後略有改善，但因難以持續回診，主動詢問是否有其他選擇。考量其症狀仍屬輕度，不建議進行尿道懸吊手術，以避免過度矯正反而可能造成排尿困難，經評估後建議她進行陰道電波拉提，完成一次療程後即有明顯改善。

針對輕度尿失禁的保守治療，顧芳瑜表示，第一線通常會建議執行凱格爾運動。

顧芳瑜解釋，陰道電波拉提是一種非侵入式、無須麻醉的門診療程，透過特定波段熱能加熱陰道黏膜與深層組織，促進膠原蛋白增生與彈性修復，進而提升尿道與膀胱上壁的支撐力。一次療程約40分鐘，術後僅需暫停性行為三天即可恢復日常作息。

顧芳瑜提醒，許多女性在產後或中年後容易出現骨盆底肌鬆弛情況，若咳嗽、大笑、跳躍時經常滲尿，或因長期使用護墊造成搔癢與異味，建議可尋求專科醫師評估症狀程度與治療方式。

