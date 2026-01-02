產後如何快速恢復身材？中醫揭產後減肥「5大要點」一次狂減8公斤

產後減重瘦不下來？懷孕過程中，母體會增生額外的組織，如胎盤、羊水等，所以孕婦的體重一定會逐漸增加，但是也不可以讓體重失控。《優活健康網》特摘此篇由開業診所中醫師張若偉分享產後減肥的中醫調理，產後應該透過生活習慣、飲食、睡眠、運動，適時搭配婦科調養，逐步恢復身體狀態，才能達到更穩定的減重效果。











「曾經遇過一位媽媽，懷孕過程中增加了15公斤，產後一直瘦不下來，使體態改變，膚質也變差，顯得很沒有活力。」張若偉表示，「經過詳細的評估，我們針對她的生活習慣、飲食、睡眠、運動進行調整，並搭配婦科調養，讓體重、體態都逐漸恢復，連家庭關係都明顯改善。讓我深刻體會到，產後不僅是身體的恢復期，也是心理與家庭關係重要的適應期。」

懷孕過程中，除了胎兒的體重逐漸增加之外，母體也會增生額外的組織，如胎盤、羊水等，所以孕婦的體重一定會逐漸增加，但是也不可以讓體重失控。張若偉說，懷孕期間建議的體重增加範圍會根據懷孕前的體重而有所差異，一般而言，較瘦的孕婦有較大的體重增加空間，而原本體重較重的孕婦則應避免過多體重上升。

國民健康署建議，懷孕前身體質量指數（BMI）小於18.5公斤／平方公尺（kg/m2）的孕婦，整個孕期建議增加12.5～18公斤；懷孕前BMI介於18.5～24.93kg/m2的孕婦，整個孕期建議增加11.5～16公斤；懷孕前BMI介於25.0～29.9kg/m2的孕婦，整個孕期建議增加7～11.5公斤；懷孕前BMI為30kg/m2以上的孕婦，整個孕期建議增加5～9公斤。

懷孕期期間要維持健康均衡飲食與適量運動，自第2孕期起，每日需增加300大卡的熱量攝取。張若偉提醒，建議孕婦要每週測量並記錄體重，若能將體重維持在建議的範圍內，產後較容易回復原本的體態。

孕期體重該增加多少？

針對計畫產後減重的婦女，中醫師可根據媽媽的體質特性，透過針灸、穴位埋線、內服中藥來輔助減重。張若偉說，針灸與穴位埋線的原理相似，但持續時間不同。針灸是透過金屬針刺激穴位，每次約 20～30分鐘；穴位埋線是在穴位中植入可吸收的手術線，讓該部位持續受刺激，可維持較長的時間。在經過評估後，針灸與穴位埋線也可以同時進行。

通常外治法（針灸、埋線）會搭配內服中藥，兩者同時進行較能達到預期的效果。張若偉說，哺乳期間可依個人體質適量使用中藥調養，但需選擇適合的藥方，確保對母嬰安全無虞。

產後減重不能一味依賴極端飲食或高強度運動，應該透過生活習慣、飲食、睡眠、運動，適時搭配婦科調養，逐步恢復身體狀態，才能達到更健康、穩定的減重效果。

產後中醫調養更穩健

產後的婦女常會遇到許多不易察覺的陷阱，看似對身體有益，但實際上可能影響減重進度，甚至有礙健康。張若偉說，許多家庭認為產後應該大量進補，但是攝取大量脂肪、蛋白質、醣類，反而可能導致體重上升，對身體造成額外的負擔。

由於哺乳會消耗熱量，使媽媽的食量增加，但是也要特別留意，應避免過度攝食。張若偉說，有哺乳的婦女，每日的熱量攝取以增加500大卡為宜，在停止哺乳後，也要調整飲食習慣，避免攝取過多熱量，才不會增加產後減重的難度。

避開產後減重陷阱





產後的減重黃金期



一般而言，產後4～6個月是理想的減重黃金期。張若偉說，在產後4個月前，媽媽需要花費大量心力照顧寶寶，通常無暇進行減重計畫。從產後4個月開始，透過飲食調整與適量運動，輔以中醫調養，針對個人體質進行代謝調整，讓瘦身過程更穩定、不易反彈，產婦能達到明顯的體態改變，大多可以減少4～8公斤，比起追求快速瘦身，更重要的是打造一個健康平衡狀態。

飲食是產後減重的基礎，應以天然食材為主，請選擇原形食物，避免加工食品，避免攝取過多糖分與添加物，要多吃蔬菜，減少精緻澱粉，維持少油、少鹽、少糖的淡飲食。

在照顧寶寶時，父母親經常需要半夜爬起來餵奶、換尿布，許多人也會趁寶寶睡著時追劇、滑手機，導致長期睡眠不足。張若偉說，其實熬夜與睡眠不足會影響新陳代謝，而影響產後減重。建議盡量找時間休息，確保充分睡眠。面對生活的改變要嘗試調整心態，適當紓解壓力。把握時間運動，能夠幫助恢復體力與體態。照顧好自己，吃對、睡飽、動起來，調整好生活步調，身體自然會慢慢回到理想狀態。

筆記重點整理

（本文獲照護線上授權轉載，原文為：產後減重遇到瓶頸？節食、運動還是好難瘦！張若偉中醫師：瘦身計畫這樣做）

