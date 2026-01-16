產後復出挑戰功夫片！洪小鈴「習武數月」驚豔導演
藝人經紀公司幸星娛樂每年都為旗下藝人拍攝年曆照，今年仍舊與知名設計師詹朴一同企劃拍攝，適逢馬年經紀公司提出希望讓藝人與馬同框的概念，整個團隊前往馬場拍攝，本來拍攝環節最擔心馬兒難控制會影響拍攝進度，結果每次輪到他們上場時，各個都快速就位還直視鏡頭甚至會吐舌搶鏡，完全不用造型就非常亮眼，反而最後為了構圖都還要請他們像『馬』一點不要再看鏡頭了，同時也讓幸星們當天跟馬兒工作的非常愉快，紛紛大呼：「太好玩了！完全沒有工作的感覺。」
精通日文的鍾政均，這幾年多次前往日文演出音樂劇，亦曾受邀日本新聞台現場直播採訪，去年劇場作品也是一部接一部，本來就持續巡演的作品加上新加入演出的作品，檔期直接已經預約到2027年，期間仍受邀客串出演日韓合製電影，相關細節雖目前仍在保密階段，但能跟不同國際知名的演員跟團隊合作他覺得非常幸運也很珍惜。2026年也將首次挑戰外百老匯經典全英文音樂劇《I Love You, You’re Perfect, Now Change》。曾拍過武俠古裝劇的他受過馬術訓練，也成為拍攝當天唯一真正騎到馬的演員，讓師弟們非常羨慕。
身為幸星年紀最小的演員，帶著北影新人頭銜的裴子齊是幸星去年的黑馬，本來剛服完兵役外型還是平頭的他，公司規劃他可先客串一些戲份不重的角色，一邊等頭髮留長一邊上課充實一些其他技能，結果外型有特色且表演自然的他馬上獲得幾位知名導演賞識，不畏他還在新人階段直接讓他出演兩部影集主角，讓他受寵若驚。他也很努力爭氣，公司安排他殺青後的空檔馬上進行動作課訓練，他也沒有喊累，還跟公司喊話：可以把他時間都排滿他沒有問題。結果，馬上就接到動作片《即刻刺殺》的演出機會，讓他在電影劇組安排的動作課學習時更快上手還被老師誇資優生，戲中將跟香港、台灣多名影帝互相廝殺，非常值得期待。
過去便擁有大螢幕很喜愛臉孔的張家慧,更是多名電影導演喜愛的演員，中間因結婚育兒中斷演藝事業多年，這幾年又開始在許多電影跟影集可以看到她客串演出，許多夯劇《想見你》、《逆局》、《如果我不曾見過太陽》都可以看到她擔任關鍵角色。平常空檔看非常多各國影集的她是公司的影集資料庫，在看完熱播或經典的劇集後都會熱情的跟經紀人分享每部的精華跟很想演哪個角色，順便給經紀人壓力希望能多幫她推薦不同類型的角色。尤其體能不錯的她，去年更參與運動類節目《最強的身體》成功完賽，平常就有健身習慣的她身材維持得宜，跟公司許願想演出殺手或其他需要功夫的角色，想要挑戰自我。
曾少宗台日片不同風格角色年齡切換無礙。（圖／幸星娛樂）
出道多年身經百戰的曾少宗，在拍攝現場跟馬的互動非常的順利，拍到許多有趣好看的美照，以至於後面挑片時讓設計團隊跟經紀公司上演挑片爭鬥戰，每個人喜歡的都不太一樣非常難挑選，於是便讓他本人參與投票，沒想到他選的跟大家也不一樣，一問原因竟是「那張馬比較可愛」，讓經紀人哭笑不得。
曾少宗去年主演大愛戲劇男主角，要演出超出他實際年齡的醫生院長角色，角色狀態較正經嚴肅，而已出演多部日本作品的他，出演的日本電影《九龍大眾浪漫》去年也在台上映，他在電影中又搖身一變成為一個有趣的神秘角色，不同風格都很適合。同時，他亦演出舞台劇《你的故事我的夢》挑戰一人飾兩角，分別演繹瓊瑤阿姨筆下經典角色《一簾幽夢》楚濂、《窗外》李立維，大獲觀眾讚賞。
洪小鈴孕後復出直接挑戰功夫片。（圖／幸星娛樂）
洪小鈴的女兒一出生、許多戲劇邀約也跟著來，雖然他很高興大家鼓勵她盡快回歸，但她仍然先婉拒了許多演出機會，原來她是為了家中老狗「馬尼」而希望減少外出工作的機會，馬尼是她養了十幾年的流浪狗，把狗當家人的她因馬尼的身體狀況日益衰弱，生活上需要有人隨時在旁照顧，甚至說有工作時女兒可以交給家人或保母幫忙照顧，好在她身邊還有神隊友張天霖，也會在她需要時隨時支援，平衡工作跟家庭。
因此她也選擇了過去較沒嘗試過的短片開始回歸拍戲工作，更為了戲中角色的武功需求，上了幾個月的武術課，近期在拍攝現場驗收成果，被導演大誇，因為此武功一般需要幾年才能學成，為了縮短前置時間及劇情需要雖然只安排她學習其中的一部份，但因她學習的非常認真，除了劇組安排一週兩次的課程外，回家也都會自主練習拍給團隊看，超出團隊預期，她自己也非常有成就感，想接著嘗試更多武打動作的角色。
台大戲劇系畢業的林孫煜豪，在學期間便參與過劇場演出，畢業後多以影視作品為主，去年第一次正式演出音樂劇，直接出演經典文學作品《小王子》的音樂劇，擔當男主角小王子的角色，初試啼聲收穫不少喜愛小王子的粉絲。本來為了呈現小王子一貫的金髮形象，劇團準備了金色的假髮，但林孫希望能更貼近角色，主動染了金色的頭髮，許多觀眾皆表示當林孫煜豪頂著一頭金髮在台上出現那刻，他都還沒說話他們就覺得是小王子本人了，加上他用心揣摩小王子純真的表演詮釋及深情的歌聲，觀眾們都非常訝異看不出是劇場新人，演出非常亮眼動人。
楊銀豪是幸星唯一一位外籍演員，華裔德國人的他因成長背景關係，加上曾去日本擔任模特兒幾年，故精通德英日語跟一些中文，因此在鏡頭上也多了異國的魅力，除了演出好萊塢電影《台北追緝令》跟女主角桂綸鎂同框飆戲外，過去也多被搭配女神們蔡依林、鄧紫棋、張鈞甯、Ella等拍攝廣告及ＭV，擅長吉他詞曲創作及擁有健美身形的他，也希望能挑戰許多需要不同語言的角色，可以將不同才華一一展現。
【更多東森娛樂報導】
●激戰完拒認郭書瑤是女友！渣男搞消失「再做1事」逼哭她：為什麼去跟別人講
●掰了「百億麻將館太子爺」！阿Sa認愛小10歲鮮肉教練
●「航海王」真人版第2季登場！羅賓美出新高度
其他人也在看
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 355
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 5 小時前 ・ 2
張菲淡出7年仍暖爆！街頭巧遇「超親民舉動」曝 他感動喊：會記一輩子
73歲「綜藝天王」張菲7年前淡出演藝圈，過著退休生活的菲哥經常在街頭被民眾目擊他的蹤影，天王的一舉一動也時常是外界矚目的焦點。今（16）日有網友發文表示，菲哥日前因為路過一間賣草莓大福的店，沒想到因為一吃上癮，即使回購還得等上一小時也甘願排隊，親民的舉動讓老闆大讚：「會記得一輩子。」趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 14
龍千玉哭崩了！曹西平入夢2回超催淚 曝「人生大事」與他有關
【緯來新聞網】曹西平家中排行老四，有「四哥」支稱，去年（2025）12月29日猝逝，因與親兄弟斷絕往緯來新聞網 ・ 8 小時前 ・ 3
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 40
Lulu陳漢典婚禮座位藏「貼心安排」 吳宗憲證婚、小S禮金到
Lulu黃路梓茵、陳漢典將於本月25日在文華東方舉辦婚禮，夫妻倆與曾莞婷、楊銘威、風田、黃偉晉主持的《明星製作公司》，16日舉辦記者會。剩下不到10天，婚禮還在進行最後的調整，對於最難安排的「座位問題」，Lulu和陳漢典做了貼心安排，讓獨自前來的賓客也能盡情享受。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前 ・ 16
梁云菲突曝「切除子宮」畫面曝！躺床痛哭…網鼻酸
娛樂中心／饒婉馨報導女星梁云菲（Nana）當年從節目《國光幫幫忙》選拔出道，憑藉精緻五官和魔鬼身材受封「國光女神」，直爽不做作的個性深受觀眾喜愛。她16日上傳關於她切除子宮的紀錄影片，她有子宮肌瘤的問題，還受長期經痛困擾，並表示未來沒有生育打算，因此決定直接切除子宮。民視 ・ 8 小時前 ・ 21
胡瓜被指漲價才續約《綜藝大集合》 冷笑曝真相：儘量用錢侮辱我
胡瓜與民視的合約問題備受關注，日前傳出他回歸《綜藝大集合》主持，16日出席《週末最強大》記者會時，他無奈表示從沒講過不主持《綜藝大集合》，只是合約到了。而外傳是因價碼談不攏，胡瓜也忍不住說：「盡量用錢來侮辱我，但問題就是沒有簽啊。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前 ・ 27
鬼鬼1歲女兒狂喊爸爸！ 曝感情現況「有認識新的人」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌活動，去年一月宣布當媽，滿周歲的女兒在日前抓周宴上，抓到了千元大鈔。她笑說，慢慢能在女兒身上看到自己的影子，不過女兒最會講的，竟然是「爸爸」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 8
連費德勒也笑爛「你怎麼沒反應啦」！周杰倫幽默回應「我們組雙打？」
體育中心／綜合報導華語歌壇天王「周董」周杰倫，在本屆澳網首度以業餘球員身分出賽！挑戰新推出的「1分大滿貫」比賽，但沒想到開賽就被對手一記Ace球殺得措手不及，最後直接遭淘汰；賽後周杰倫巧遇「瑞士天王」費德勒時還被笑虧「你怎麼沒有反應啦！」而周董也幽默回應「還是我們組雙打？」FTV Sports ・ 16 小時前 ・ 30
獨家／婚變頻傳 A-Lin與球星老公黃甘霖現在的關係？消息人士這麼說
A-Lin與大她8歲的球星老公黃甘霖結婚19年，近年因鮮少同框，屢傳2人婚姻生變，尤其在A-Lin登金曲34歌后寶座時，感言未特別感謝老公，讓婚變傳言更盛，當時，A-Lin強調愛在心裡，仍擋不住傳聞，據本刊接獲消息人士指出，2人婚姻關係仍在，只因生活圈、朋友圈不盡相同，因此鮮少同進同出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 30
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 3
債主找上門！向華強爆遭5年心腹背叛...「偽造簽名」吸金40億潛逃
香港影視大亨向華強近來在社群中爆料，直指遭到信任的助手背叛，對方在這5年期間冒用他的名義，非法吸金高達10億港幣（約新台幣40億元），讓他氣得直呼：「偽君子根本防不住」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 9
周杰倫澳網被秒殺！林書豪虧「動都沒動救命啊」刪片
「周董」周杰倫14日以球員身分參加澳洲網球公開賽新推出的「一分大滿貫」比賽，因猜拳猜輸對手，沒能先發球，結果首場就被「愛司球」光速淘汰。對此，周杰倫的好友林書豪，今凌晨拍片虧周董，不久後刪除。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
岑永康學霸兒開戰鹿希派！超狂戰績曝光
《最強的身體》本周迎來星二代挑戰賽，吳宗憲兒子鹿希派、侯昌明兒子Ken、包偉銘兒子包庭政、歌仔戲小旦許仙姬之子許明杰、岑永康和張珮珊的長子Ethan現身比拚。其中，Ethan是奧克蘭大學航太系學生，運動戰績更是驚人，岑永康也到場親自為兒子加油。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 1
《五燈獎》女星沒錢繳水電費！爆68歲賣豆花、打零工維生 本人親吐「真實現況」
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導68歲資深女星田路路12歲就參加《五燈獎》出道，憑藉混血外貌與好歌喉走紅，歌曲〈異鄉夢〉更讓她事業攀上高峰。不過近...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 3
斷開百億富三代！蔡卓妍認愛小9歲新歡：好幸福 男方身分曝光
香港女歌手蔡卓妍（阿Sa）自分手交往6年的「百億富三代」石恆聰後，感情動向一直受到大家關注，先前傳跟小9歲健身教練交往的蔡卓妍，如今公開認愛，大方要求媒體可以刪去「緋聞」2字。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 8
走過近20年！《天才衝衝衝》邁入播出1千集 竟找回首集嘉賓
【緯來新聞網】徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持的華視節目《天才衝衝衝》將迎來第一緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
劉書宏「摟長髮女」爆新戀情！舊愛茵聲2字調侃 經紀人回應了
劉書宏「摟長髮女」爆新戀情！舊愛茵聲2字調侃 經紀人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發表留言
離婚2年再披婚紗！許允樂罕鬆口「再婚關鍵」：我依舊完整，不懼怕
許允樂與前夫張兆志離婚2年，去年12月中旬驚喜宣布與小6歲男友李玉璽登記結婚。日前許允樂透過IG限時動態開放粉絲問答，被問到「是什麼讓你又有踏入婚姻的勇氣？」，許允樂罕見鬆口自己對婚姻的看法與再婚心境。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 15