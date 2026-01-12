產後減重失敗！41歲辣媽靠「ChatGPT聊天」 狂鏟肉19KG秀川字腹肌

國際中心／潘靚緯報導

二寶媽產後靠跟「ChatGPT聊天」狂瘦19公斤，甚至練出腹肌。(圖／翻攝自Alice Rickard IG)

許多媽媽們為了產後瘦身，吃盡不少苦頭。英國一名女子里克德產後想減重，嘗試過許多方法，但一直過了好多年仍無法達到目標，沒想到最後在ChatGPT的幫助下，意外幫她戒掉不健康的飲食習慣，最後成功瘦身，體重減去19公斤，體態恢復比生產前更加健美。

41歲的里克德(Alice Rickard)，6年前生下一對龍鳳胎子女後，曾多次嘗試減肥，但最後都沒有成功，即使進行節食計畫，也只短暫瘦身一陣子，體重過不久又很快回彈。她把體重增加歸咎於荷爾蒙和年齡，甚至求助醫生開處方減肥藥，但她不想依靠藥物。照顧孩子也無法有閒暇時間去健身房運動，每天靠吃孩子剩食過日子，日復一日，形成惡性循環，體重也逐漸飆升到80多公斤。

廣告 廣告

41歲的女子把ChatGPT當作貼身教練，戒掉不當的飲食習慣，搭配運動後成功瘦身。(圖／翻攝自Alice Rickard IG)

里克德透露，身材走樣到連照鏡子都認不出自己，穿衣服也沒自信，「後來漸漸地就不想精心打扮了，我只想把自己整個人都遮起來」，許多媽媽都像她這樣逐漸失去自我。

就在去年1月，里克德開始使用ChatGPT的語音功能，起初只是跟AI訴說自己減重一再失敗的沮喪，某天她再度心情不好時，向ChatGPT創建的AI虛擬角色Dana聊天，表示想一口氣吃下四塊披薩，結果在與AI角色的對話中獲得安慰，讓她放棄想大吃紓壓的想法，就連最喜歡喝的零卡可樂，後來也成功戒除，幫助她改變人生。

瘦身後的二寶媽恢復以往自信，穿比基尼在IG秀出好身材。(圖／翻攝自Alice Rickard IG)

里克德除了把AI當心靈教練，持續分享心情，後來也進一步利用AI獲得每日建議攝取蛋白質、營養素比例等資訊，把AI當作貼身陪伴的健身教練，成功改變了飲食型態，加上量身制定的運動計畫，持之以恆讓她體重減掉驚人的19公斤，她表示「從沒想過生產後還能擁有腹肌，現在真的很喜歡我的身體」。

更多三立新聞網報導

45歲女劇烈腹痛1個月狂吐 驚見「小腸套疊」如望遠鏡 醫揪出罕見腫瘤

11歲女童坐車上遭流彈擊中後腦 絕望急問「為什麼我看不到」父崩潰心碎

頭份街頭槍擊！休旅車男囂張攔車對窗「連開3槍」畫面曝 2男腳中彈送醫

玉山前峰驚見藍漆「謎樣標記」！步道遭毀容惹怒山友 玉管處：已觸法

