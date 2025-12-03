產後照護方案上路半年！國健署長沈靜芬：已服務7萬產婦、使用率達七成

國健署長沈靜芬表示，今年五月上路至今的「產後健康照護服務方案」使用率達七成，心理健康評估回收率高。游騰傑攝



國健署自今年 5 月起正式推動「產後健康照護服務方案」，以公費補助方式協助產婦在生產後獲得更全面的身心照護。方案上路至今已逾半年，國健署長沈靜芬表示，全台已有超過 7 萬名產婦使用該服務，使用率達七成。

「產後健康照護服務方案」自今年5月1日上路，針對具健保身分且經醫師診察有生產事實的產後婦女，提供2次產後健康照護服務補助，以提升產後婦女之正向孕產經驗及增進其身心健康。提供2次產後健康照護服務分別於產後1～2週及6～8週。

沈靜芬今（12／3）日出席「114 年母嬰親善醫療院所績優成果」活動後受訪時表示，現行的產後追蹤照護共有兩次服務，目前全國使用人數已超過七萬人，使用率約七成。她說，產婦在接受服務時，除了可獲得生活與生育相關的諮詢外，醫療人員也會同步了解其身體恢復情形。

沈靜芬表示，產後照護服務中也特別納入「愛丁堡產後憂鬱症量表」評估，目前問卷回收率約達八至九成，成效相當不錯，凸顯產後照顧是很重要的。她指出，國健署將與婦產科醫學會合作，持續提升產後照護的使用率，因為產後照顧不僅著眼於身體復原，也涵蓋心理支持，有助全面掌握產婦身心狀況與後續育兒需求。

她進一步說明，後續兒童的部分也有幼兒照質的醫師在銜接，承接幼兒照顧的部分，整個醫療的政策，孕產婦與兒童照護政策本就緊密相連，相關配套也已逐步完善。國健署將強化基層宣導，希望提高整體利用率，使相關保護與照顧更加周全。

