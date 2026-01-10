產後照護缺口大！議員爭取「到宅月嫂補助」減輕負擔

北市月子中心每天平均要價1.6萬元起，最便宜也要8000元，但根本供不應求，月嫂服務費用則較低，24天的每日9小時服務，不用5萬元。（本報資料照片）

台北市新生兒數低迷，議員表示，北市雖然有不少育兒政策，但針對產後服務卻沒有完整的補助措施，建議提供「到宅坐月子」的月嫂服務補助，才能「好上加好」，減輕產婦產後照護負擔，協助產婦在家即可獲得專業照護，進而增加生育率。台北市社會局局長姚淑文允諾，將與衛生局研議，評估將相關福利納入規畫。

民眾黨議員黃瀞瑩今在臉書分享兒子「劉一手」的出生喜訊，並曬出一家三口的溫馨合照，她寫下「寶貝，歡迎你來到地球，世界未必完美，但有你在的世界，一定美麗無比。」

據內政部公布的最新戶口統計資料，去年全台新生兒數為10萬7812人，已是連續10年下降，其中北市113年新生兒出生人數1萬7122人，雖然較112年的1萬6027人有所增加，但114年卻又大幅減少4000人，僅剩1萬2726人。

洪建益表示，目前北市雖然已推出推出幾項育兒政策，包含「社宅育兒家庭協助方案」、「友善托育補助加碼」、「孕婦乘車補助」等各項政策，生育獎勵金第1胎也有4萬元，但目前市府針對產後服務卻沒有完整的補助措施，導致產婦產後照護負擔仍不小。

民進黨台北市議員顏若芳則說，目前產婦大多都住月子中心，但北市月子中心每天平均要價1.6萬元起，最便宜也要8000元，但根本供不應求，月嫂服務費用則較低，24天的每日9小時服務，不用5萬元，若市府還能提供產婦月嫂服務的補助，將更能減輕家長產後照護的重大負擔。

顏若芳表示，另外有鑑於月嫂進入家庭會引起部分爭議，建議市府可思考更多元的補助方式，比如月子餐補貼等，供產婦選擇，洪建益、顏若芳請社會局研議增設「到宅坐月子服務」補助，以強化北市友善育兒環境。

衛生局回應，目前每月皆會依出生通報關懷訪視產婦，提供產後關懷服務，包含生產情形、產後衛生教育、嬰幼兒保健、母乳哺育衛教與需求評估等，若評估發現心理健康問題協助轉介至心理衛生中心或醫療機構。

姚淑文坦言，因為月嫂進入家庭後容易產生家務與照護上的爭議，因此導致目前服務量能處於短缺狀態，但承諾將與衛生局研議，評估將相關福利納入規畫。

