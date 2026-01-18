產後真實告白！劉品言「打掉重練」 認了外貌焦慮：找不到穿得下的衣服

面對「升級日常」的挑戰，劉品言喊話打掉重練：「我們做了最困難的事，就是生了小孩」。（翻攝自臉書劉品言 Esther LIU）

藝人劉品言升級當媽媽，在邁入新的一年之際，在社群平台發長文分享心聲。她坦言，在適應「升級版日常」的過程中感受到了焦慮，更直白地說現在的自己還不是滿意的樣子，甚至站在衣櫃前苦惱「找不到穿得下的衣服」。

坦承外貌焦慮：沒動力為自己按下快門

在新的一年剛開始，劉品言透露手機裡幾乎沒有自己的照片，除了笑稱是「隊友拍照技術不好」外，最核心的原因在於內心的掙扎。她感性表示，目前還在找回生活的節奏，面對身材與狀態的改變，她自剖：「現在的我還不是自己滿意的樣子，沒什麼動力為自己按下快門。」這種對美的迷惘，即便是螢光幕前自信的女神也難以倖免。

運動教會的一課：人生最難的是「生小孩」

面對不夠完美的現狀，劉品言選擇轉念，並從運動中汲取勇氣。她認為人生很長，雖然無法事事完美，但必須要有「重來」的勇氣，「打掉重練就是了」。

她更以幽默又霸氣的口吻鼓勵自己與所有女性：「人生能自己控制的事，都不困難，而且我們做了最困難的事了，我們生了小孩。」一句「Mommy respect」展現了母性的堅韌，也提醒大眾育兒才是體力與意志力的極致挑戰。

重新定義審美：美醜與胖瘦無關

對於演藝圈向來嚴苛的身材標準，劉品言也給出了深度見解。她強調「美醜從來都與胖瘦無關」，認為只要在健康的前提下，每個人都應該在各個階段找到自己美的樣子。

為了療癒心靈，劉品言將新年的第一個旅行安排為「露營」，選擇投身大自然並與朋友共度。她認為透過自然的洗禮與友情的陪伴，能幫助自己重新找回節奏，勇敢迎接「打掉重練」後的自我。

