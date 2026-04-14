產後第一次下床最危險？醫師：小心血栓風險

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【健康醫療網／記者林則澄報導】衛生福利部醫事司《2025年生產事故救濟報告》指出，血管栓塞／肺栓塞占孕產婦死亡事故原因23.1%，和產後大出血同樣位居第二名，僅次於羊水栓塞。馬偕醫院婦產部部長黃建霈指出，孕期本身屬於生理性高凝血狀態，若再合併剖腹產、慢性病或長時間臥床等因素，產後前幾天為血栓形成與肺栓塞的高風險時期，建議於產前完成風險評估並及早介入預防措施，以降低死亡風險。

孕期凝血機制改變 血栓發生率增加

女性懷孕後為了因應生產時可能出現的出血，體內凝血因子會自然增加，使血液較易凝固。臨床統計顯示，孕婦發生血栓的機率明顯高於未懷孕女性，黃建霈部長指出，除了懷孕帶來的生理變化外，孕產婦是否接受剖腹產手術，及產後活動量有無明顯下降，也是形成血栓的重要危險因子。

剖腹產助啟凝血機制 血栓風險提高

黃建霈部長表示，剖腹產屬於外科手術，人體出現傷口後會啟動凝血機制，再加上術後疼痛與臥床時間增加而減少活動，使下肢血液回流變慢。臨床資料顯示，剖腹產的血栓發生率，也比自然產還要更高好幾倍。

高齡產婦與慢性病增多 血栓高風險族群浮現

此外，隨著晚婚晚育趨勢增加，高齡懷孕產婦比例上升，加上慢性病與體重問題普遍化，使國內孕產婦血栓風險提高，發生率逐漸與歐美國家趨勢相近，黃建霈部長指出，除了高齡懷孕、剖腹產、長期臥床或安胎，本身有糖尿病或高血壓、肥胖等因素，血栓病史或凝血異常、靜脈曲張患者的血栓風險較一般人來得高，屬於臨床上需特別留意的族群。

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血栓脫落恐致肺栓塞 還可能引發中風、心梗

黃建霈部長指出，血栓多源自下肢靜脈，當隨循環系統進入肺部時可能形成肺栓塞；若阻塞腦部血管，可能導致中風；一旦波及冠狀動脈，則可能引發心肌梗塞，其中最常見的是肺栓塞。

多數血栓發生於首次下床 剖腹產術後幾天為關鍵期

臨床上多數嚴重案例發生於生產後數日內，黃建霈部長說，臨床觀察多數個案是在剖腹產後住院期間、第一次下床活動時出現，當長時間未活動的肌肉突然收縮，可能將下肢靜脈內已形成的血塊擠入循環系統，進而導致肺栓塞，不只影響呼吸的氣體交換功能，更可能在短時間內危及生命。

嚴重個案，則可能同時出現多處阻塞，甚至雙側肺部均出現血流受阻而喪命，黃建霈部長引述相關資料指出，肺栓塞整體發生率約為5/1000，且其死亡風險相對一般產婦明顯較高，因此臨床上強調預防重於治療。

預防措施多元 產前評估為關鍵

為了降低孕產婦血栓風險，黃建霈部長表示，臨床建議依個別風險採取預防措施，包括產後盡可能提早下床活動，適時穿著彈性襪促進血液回流，或使用間歇性氣動腿部加壓裝置，若屬高風險族群，則應遵照醫囑使用抗凝血藥物並定期追蹤。國際婦產科醫學會也建議，接受剖腹產的孕婦進行血栓風險評估並採取適當的預防措施，以降低併發症發生率。

神經肌肉電刺激貼片 促進下肢血液循環

近年臨床也導入神經肌肉電刺激貼片作為輔助預防工具。黃建霈部長指出，該裝置貼於小腿肌肉，透過規律電刺激使肌肉收縮，模擬步行時的小腿幫浦作用，在臨床上作為輔助促進下肢靜脈血液回流的方式之一，以減少長時間臥床可能造成的血液滯留情形，即使產婦仍在臥床休息，也可透過裝置輔助小腿肌肉產生規律收縮。

剖腹產術前即可介入 使用前須先評估

在使用時機方面，黃建霈部長建議，剖腹產婦可於手術前或手術當天開始使用相關預防措施，並持續至恢復活動為止。自然產產婦若於產後出現下肢明顯水腫或血液循環不佳導致的沉重感，經醫師專業評估後也可以進行使用。不過若孕產婦疑似已有血栓情形，應先由血管外科評估處理，以避免刺激導致血塊脫落；貼附部位若有傷口或皮膚問題，也須由醫師評估是否適用。

黃建霈強調，多數孕產婦不會發生血栓問題，但肺栓塞進展迅速，一旦發生往往後果嚴重，透過產前風險評估與產後適當預防措施，有助於降低相關併發症與死亡風險。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=68204

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