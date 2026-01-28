產後落髮非老化人體修復過程

不少孕婦產後二到三個月，常會突然發現洗頭、梳頭時掉髮量明顯增加，排水孔塞滿頭髮、地上滿是落髮，讓新手媽媽照顧嬰兒之餘，更增添幾分焦慮與不安。開業中醫師賴睿昕表示，臨床上，產後落髮相當常見，並非真正禿髮或提早老化，而是女性經歷懷孕與生產後，進入一段重新調整與修復的過程。

賴睿昕指出，從西醫角度來看，懷孕期間女性雌激素濃度偏高，使原本應進入休止期的毛髮延長生長期，因此，許多孕婦懷孕後期感覺頭髮濃密有光澤。然而，生產後雌激素濃度快速下降，大量毛髮同步進入休止期，便在產後二至三個月出現明顯掉髮，這類型落髮稱為「休止期落髮」，通常產後六至九個月逐漸改善。

不過，賴睿昕醫師進一步指出，倘若產後落髮合併長期疲倦、睡眠品質不佳、情緒低落、頭皮乾癢，甚至白髮提早出現，往往不只是單純荷爾蒙變化，而與產後氣血虧虛、體質失衡有密切關係，建議及早介入調理比較好。

從中醫角度來看，中醫認為「產後多虛」，女性生產過程中耗傷大量氣血，再加上哺乳、夜間頻繁醒來照顧嬰兒，容易促使氣血難以迅速恢復。「肝藏血，髮為血之餘」，氣血不足、肝血虧虛，無法充分上榮於頭皮，這時毛囊失去滋養，就容易出現落髮、髮質乾枯、頭髮易斷等問題。

此外，產後情緒起伏大、壓力增加，容易導致肝氣鬱結，最後影響氣血循環，以致落髮狀況加重。因此，產後落髮調理方面，不能只著眼於外用洗髮產品，而應從調整體質、穩定情緒、恢復氣血著手，這才是調理重點所在。