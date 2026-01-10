產後護理之家寶寶運動會 全家歡樂總動員
▲秀傳產後護理之家為慶祝成立五週年，舉辦了一場充滿歡笑與感動的寶寶運動會。（記者方一成攝）
位於彰濱工業區的秀傳產後護理之家為慶祝成立五週年，昨（十）日舉辦了一場充滿歡笑與感動的「寶寶運動會」。活動當天，共有六十位在這裡開啟人生第一站的「秀傳寶寶」們，在家長的帶領下集體「回娘家」，讓現場滿溢著奶香與幸福的歡笑聲，宛如一場大型的溫馨家庭派對。
本次活動依據寶寶各階段的發展精心設計，「小寶寶爬行大賽」：這是全場最受矚目的「萌力賽場」。為了引導寶寶完成爬行這項重要的發展任務，媽媽們各出奇招，現場不僅出現「香蕉誘惑戰術」，更有人拿出遙控器、手機等神隊友，看著寶寶們從東張西望到全力衝刺，最終冠軍以十六秒的驚人表現「閃電衝線」，專業醫護團隊也與家長一同為孩子健康成長的體魄喝采。
還有「大寶寶體能訓練區」：針對已進入快走與跑步階段的孩子，透過障礙挑戰展現協調性與成長力，看著昔日懷中的小寶如今充滿活力地奔跑，家長眼神中盡是感動。
除了賽事以外，活動更跨界結合生活質感，邀請VOLVO新車展示及親子DIY，讓辛苦育兒的爸媽在專業照護團隊的陪伴下，也能享有高品質的休閒時光。現場的高人氣吉祥物Poko將也驚喜現身，不僅與孩子熱烈互動，與大小朋友開心合照，留下滿滿笑容與回憶。
為了不漏掉任何一個珍貴的成長瞬間，活動特別邀請「泡泡糖定製影像」攝影團隊，以藝術視角捕捉孩子在運動中展現的專注力、抓握力與社交力，用影像凝結愛，記錄每一格感官發育的瞬間，並將這份屬於「秀傳大家庭」的情感連結化為永恆。
秀傳產後護理之家執行董事林安仁表示，五週年不只是一個數字，更是數千個家庭對我們的信任。在秀傳，我們用醫學專業作為基石，用家人的溫度作為包覆。看著當初在嬰兒室內受護理師細心呵護的孩子，現在健康成長，是我們身為醫護團隊最欣慰的事。
這場運動會不僅是體能的競技，更是生命力的展現。未來，秀傳產後護理之家將持續深耕專業照護與科學育兒指導，陪伴每一位媽媽與寶貝，在愛與專業的守護下，走過每一段珍貴的成長旅程。
其他人也在看
雲林斥資2,500萬升級虎尾建國眷村 打造歷史文化觀光園區
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府斥資2,500萬元完成虎尾建國眷村整體景觀與導覽系統升級，增設無障礙互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026 必玩東京最新景點一次看！Ginza Sony Park、豐洲 teamLab新展區、高輪 Gateway City
東京旅遊從來不缺話題景點，但隨著 2025 年底至 2026 年初多個新場域開幕或改造完成，這座城市再度升級成為最值得造訪的都市之一。想拍漫遊打卡照、想體驗互動藝術、想在都會腹地放慢步調、又或想愜意逛街走跳，新一波的景點名單都將帶給旅人全新印象。本篇將從銀座核心的 Ginza Sony Park 出發，到東京灣區的 teamLab 豐洲展館，以及融合購物、住宿、綠意與文創的高輪 Gateway City 逐一介紹，並從交通、營業資訊到門票細節一次整理給你。景點+ ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026台灣燈會在嘉義! "阿里山神木"意象主燈曝光
生活中心／綜合報導進到2026年，除了大家除了期待春節團聚，還有一年一度的台灣燈會。今年第三度回到嘉義縣，主燈不同於過去以生肖造型為主，今年以阿里山神木為靈感，結合聲光藝術。還有今年的小提燈，也首次和台灣觀光「代言人」聯名。主燈亮起，代表一年又過去了，2026台灣燈會邁入第37屆，今年第三度回到嘉義縣，主燈也不再是用「生肖」造型為主。上半部圓形環圈，象徵山巒間冉冉升起的太陽，就以太陽、神木和水霧作為核心意象。藝術家姚仲涵：「最後一個部分，我們會用燈光去演繹台灣的科技，透過光讓主燈變成另外一個形狀，也透過白色的光，為這片土地祈福，為台灣祈福。」2026台灣燈會在嘉義縣舉辦，主燈以阿里山神木為發想，有別於過去以生肖為主的造型。（圖／民視新聞）結合燈光視覺展演，帶觀眾見證台灣從海洋孕育、生命演化到文明形成的過程。今年燈會除了主燈外，還結合兩個副燈、23個主題燈區，從3/3到15號總共展出13天。嘉義縣長翁章梁：「這次我們跟台鐵和高鐵都有協調，在現場我們準備了將近兩萬個以上的停車位，因為13天 因為節目非常精彩，內容非常精彩，那可以想見人潮一定非常多，所以我們會盡全力讓交通順暢。」2026台灣燈會主燈設計團隊。（圖／民視新聞）交通部次長林國顯：「我們的小提燈是喔熊組長，騎著他不是騎白馬，他騎著一隻今年的生肖馬，來到嘉義，所以是 『喔熊騎馬抵嘉』。」今年小提燈也很吸睛，首度結合生肖以及台灣觀光代言人喔熊，突破過去純生肖小提燈的慣例。讓大人小孩也都能以不同人生面貌，點亮2026。原文出處：主燈非生肖！ 2026台灣燈會在嘉義 「阿里山神木」意象主燈首曝光 更多民視新聞報導「台灣vs.中國」誰說中文更清楚？外國人全點名它：更有感情台鐵春節連假加開271班次！「這天起」開放訂票人口持續雪崩！馬斯克警告南韓再不生小孩 「北韓根本不用打」就滅國民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
東京後花園！50分鐘走進多摩秘境，江戶老街、繪本村落超夢幻！
多摩景點1.江戶東京建築園位於小金井市的「江戶東京建築園」，是一處能實際走進歷史的戶外博物館，完整保存江戶時代至昭和中期的代表性建築。園區並非靜態展示，而是以街區形式重現生活場景，讓人能親身走入老屋、商店與民宅之中。2024年參觀人次約23萬，其中知名的「武居三...styletc ・ 13 小時前 ・ 發表留言
曹西平靈堂開放首日！0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 13
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 18
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 9 小時前 ・ 478
赴日拍婚紗！陳漢典、Lulu搭星宇頭等艙被控享特權 無奈發聲：公道自在人心
陳漢典、Lulu在2025年10月登記結婚，將於1月25日盛大舉辦婚宴。小倆口日前受星宇航空之邀，搭乘頭等艙前往日本富士山拍攝絕美婚紗照。未料，日前卻有一名他們搭乘同班機的網友在社群平台上抱怨，當天要使用前方廁所遭制止，質疑航空公司差別待遇。對此，陳漢典10日出席活動時，也無奈發聲了。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 14
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
田馥甄返台突崩潰發聲！淚訴「1疾病纏身」不忍了：已發生就讓它過去
金曲歌后田馥甄（Hebe）近日結束韓國之旅返台後，昨（9）日在社群平台罕見吐露自己低潮心情，透露近期飽受失眠困擾，甚至因惡夢與挫折感「流了幾滴眼淚」。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 49
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 1 天前 ・ 26
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 55
黃偉哲震撼表態！現身挺「這人」參選高雄市長 盼南台灣攜手合作
即時中心／黃于庭報導民進黨持續布局2026大選，高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩均有意爭取市長大位，黨內初選進入決戰時刻，各選將使出渾身解數，勤跑地方、舉辦造勢活動。對此，邱議瑩今（10）日公布選前之夜「團結高雄贏之夜」神秘嘉賓，特別邀請台南市長黃偉哲親臨現場助陣，展現南台灣城市攜手合作、共同前進的團結氣勢。民視 ・ 7 小時前 ・ 84
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 2
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 29
會被大陸笑死！？ 呂禮詩：空軍基地的機堡沒有門
花蓮空軍基地1架F-16AM型戰機6日晚間進行例行訓練時，在花蓮外海失事，飛官辛柏毅連喊3次跳傘後失聯。小艦長呂禮詩在8日中天節目「頭條開講」中表示，外界關注模組化任務電腦（MMC）及自動防撞地系統，但更嚴重的問題是空軍的F-16型戰機機堡竟然沒有門，這要是被對岸看到恐怕會笑死。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 162
遊客太多！日本白川鄉8分之一是台灣人 當地居民提醒「這一事」
即時中心／林耿郁報導1995年，UNESCO正式將日本白川鄉合掌村登錄為「世界文化遺產」，從此吸引大量海外遊客造訪旅遊；據統計，2024年造訪白川鄉最多的海外旅客就是我國民眾，平均每8位遊客，就有1名來自台灣；但龐大的觀光人潮，也為該地帶來了嚴重的「觀光公害」問題，如今近六成白川鄉居民，對外籍遊客抱持「負面」評價。民視 ・ 8 小時前 ・ 27