產後護理之家寶寶運動會 全家歡樂總動員

秀傳產後護理之家為慶祝成立五週年，舉辦了一場充滿歡笑與感動的寶寶運動會。（記者方一成攝）

位於彰濱工業區的秀傳產後護理之家為慶祝成立五週年，昨（十）日舉辦了一場充滿歡笑與感動的「寶寶運動會」。活動當天，共有六十位在這裡開啟人生第一站的「秀傳寶寶」們，在家長的帶領下集體「回娘家」，讓現場滿溢著奶香與幸福的歡笑聲，宛如一場大型的溫馨家庭派對。

本次活動依據寶寶各階段的發展精心設計，「小寶寶爬行大賽」：這是全場最受矚目的「萌力賽場」。為了引導寶寶完成爬行這項重要的發展任務，媽媽們各出奇招，現場不僅出現「香蕉誘惑戰術」，更有人拿出遙控器、手機等神隊友，看著寶寶們從東張西望到全力衝刺，最終冠軍以十六秒的驚人表現「閃電衝線」，專業醫護團隊也與家長一同為孩子健康成長的體魄喝采。

還有「大寶寶體能訓練區」：針對已進入快走與跑步階段的孩子，透過障礙挑戰展現協調性與成長力，看著昔日懷中的小寶如今充滿活力地奔跑，家長眼神中盡是感動。

除了賽事以外，活動更跨界結合生活質感，邀請VOLVO新車展示及親子DIY，讓辛苦育兒的爸媽在專業照護團隊的陪伴下，也能享有高品質的休閒時光。現場的高人氣吉祥物Poko將也驚喜現身，不僅與孩子熱烈互動，與大小朋友開心合照，留下滿滿笑容與回憶。

為了不漏掉任何一個珍貴的成長瞬間，活動特別邀請「泡泡糖定製影像」攝影團隊，以藝術視角捕捉孩子在運動中展現的專注力、抓握力與社交力，用影像凝結愛，記錄每一格感官發育的瞬間，並將這份屬於「秀傳大家庭」的情感連結化為永恆。

秀傳產後護理之家執行董事林安仁表示，五週年不只是一個數字，更是數千個家庭對我們的信任。在秀傳，我們用醫學專業作為基石，用家人的溫度作為包覆。看著當初在嬰兒室內受護理師細心呵護的孩子，現在健康成長，是我們身為醫護團隊最欣慰的事。

這場運動會不僅是體能的競技，更是生命力的展現。未來，秀傳產後護理之家將持續深耕專業照護與科學育兒指導，陪伴每一位媽媽與寶貝，在愛與專業的守護下，走過每一段珍貴的成長旅程。