產後關懷被「母乳綁架」 張文潔轟：忽視引、死產婦女

【警政時報 鄭自達、薛秀蓮／綜合報導】台北市議員張文潔今（20）日在議會質詢指出，北市現行的「產後關懷」制度嚴重失焦，整套流程幾乎淪為「母乳追蹤電話」，不但缺乏基本的產後憂鬱心理健康指標與情緒支持，更從制度源頭排除引、死產婦女，對最需要協助的家庭造成二度傷害。

台北市議員張文潔在議會質詢。(圖／張文潔辦公室 提供)

張文潔現場秀出資料表示，根據衛生局的產後訪視流程，本應作為心理支持與健康追蹤的「關懷電話」，內容卻有九成以上的關懷問題都圍繞在母乳，包括「是否哺乳、為何沒有哺餵母乳、是否知道性平法規定雇主應給予哺乳時間」卻缺乏心理評估，也不曾瞭解產婦的睡眠狀況、疼痛與家庭支持等項目。

「產後關懷」。(圖／張文潔辦公室 提供)

現行台北市政府的「產後關懷」電話訪問是由台北市12個行政區的健康服務中心指派專人或社區個案管理護理師負責撥打關懷電話，且分別於本市婦女產後的1個月、2個月及6個月進行關懷；死產婦女則僅有第1個月的1次關懷；引產者（週數小於20週且胎兒重量未達500g）則不納入關懷範圍。張文潔痛批這是「最需要關懷的沒被關懷」、「把嬰兒的出生與否當成媽媽被關懷的門票」。

去年甫誕下二胎的張文潔補充，台北市不僅漏接引產和死產的個案婦女，列入關懷名單的活產母乳壓力量表、哺乳困難與產後憂鬱之間息息相關，但台北市卻把「母乳」放在關懷核心，就連她自己接到的關懷電話也是如此，甚至有婦女反映自己已經多次和衛生局的電訪人員表示「餵母乳餵得很有壓力、不開心」卻還進一步收到衛生局推廣母乳的信件，等於是將台北市的產後關懷變成「母乳哺餵推廣關懷」，形同將媽媽變成新生兒或母乳的附屬品。

對此，台北市衛生局局長黃建華表示會將研議將死產或引產個案納入關懷名單，也會檢討目前個案管理的關懷指標和相關量表，以達到切實關心台北市產後婦女之目標，並承諾在一個月內回覆議會相關檢討作為與報告。

