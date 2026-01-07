產後體態回不去！劉雨柔「真實身材曝光」 拒醫美放話：等著看我瘦

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星劉雨柔自去年（2025）7月迎來女兒「小花生」的出生，成為人母的她也常會在社群中分享育兒情況，不過今（7日）她曬出產後身體的變化情況，坦言照顧小孩後根本沒時間運動。

劉雨柔表示自己本來就熱愛運動，再加上飲食控管，因此維持著明顯的線條感，但從懷孕生女之後，需要自己帶小孩的劉雨柔也撥不出時間來運動，這點導致她體態有了明顯變化，從畫面中可以看到，劉雨柔曬出側面全身照，可以看見腹部微凸的狀況，她形容「照片裡面就是一個產後媽媽常見模樣」、「當然...我也一樣」。

雖然還沒恢復孕前的絕佳體態，可是劉雨柔並未灰心，她反而拒絕接受醫美、打針等方式恢復身材，而是希望找到第三種方式，劉雨柔也對於自己的意志力感到自豪，認為不需要花太久時間便能「瘦回最初的模樣」，甚至放話粉絲「等著看吧」。

劉雨柔曬出產後的真實體態。（圖／翻攝自劉雨柔IG）

