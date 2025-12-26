產後2個月神速回歸「天王嫂」方媛變身古裝美人

方媛成了古裝美人。(取材自方媛微博)

郭富城的太太方媛今年10月誕下第三胎女兒，產後專心坐滿月子調養身體，近日終於宣告「正式出關」。她在社群媒體釋出古裝美人的照片，讓粉絲眼睛一亮。

方媛一改先前的清新日常風格，穿上典雅華服、搭配精緻妝髮，整個人宛如從古畫中走出來。更驚喜的是，她還與與飾演「妲己」深植人心的溫碧霞同台走秀，兩位女神同框畫面瞬間成為焦點，網友直呼「完全是夢幻組合」、「美到移不開眼」、「（方媛）恢復得也太快了吧、狀態好到不科學」。

對於古裝造型，方媛也分享心情，形容自己彷彿「闖進千年之前的夢境」，難掩興奮之情。從剛出月子的甜美近況，到古裝造型的驚豔亮相，方媛當了三寶媽依然魅力不減。

方媛與郭富城結婚8年，共組五口家庭。郭富城曾直言自己「感到無比幸福和富足」，更甜蜜形容被四位女神深深地愛著，字裡行間滿溢對太太與三個女兒的珍惜與感恩。

