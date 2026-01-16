產投開班 北分署上半年提供逾2萬訓練機會

任職於行銷公關公司的小孜，參加北分署產業人才投資方案-PMP國際專案管理訓練班。訓後應用所學於專案，大幅提升團隊溝通效率。(勞動力發展署北分署提供)

記者鄭鈞云／基隆報導

為協助在職勞工強化專業職能，回應產業對人才的需求，勞動力發展署北分署持續推動「產業人才投資方案」，攜手轄內優質辦訓單位，辦理多元且實務導向的在職訓練課程，協助勞工在既有基礎上系統化精進專業能力，提升職場競爭力。北分署轄區一一五年上半年預計開辦九百三十七班訓練課程，提供逾兩萬個訓練機會，課程已陸續開放報名。

小孜（化名）現任職於公關行銷公司，負責活動專案執行與協調。她分享，過去面對節奏快速、臨時變動頻繁的活動案件，多半仰賴經驗與臨場應變，缺乏系統化流程，常因跨部門溝通不清，導致進度不一致，團隊需加班補救。為強化專案掌控能力，她透過「產業人才投資方案」報名參加「PMP國際專案管理訓練班」，學習專案目標設定、時程規劃、進度追蹤與風險控管等實務方法。

結訓後，她將所學應用於實際專案，依企劃、設計、製作、宣傳及現場執行等階段逐一拆解工作內容，明確訂定完成時程與負責窗口，並以進度表與檢核清單定期追蹤。即使客戶臨時調整需求，團隊也能迅速判斷影響範圍、即時應變，不再手忙腳亂。她表示，課程帶來的最大改變，是「知道該先做什麼、接下來怎麼做」，不僅提升團隊溝通效率，也讓專案執行更為順暢，並進一步規劃報考PMP證照，為職涯發展奠定更穩固的專業基礎。

北分署表示，「產業人才投資方案」補助在職勞工參加訓練課程，每人每三年最高補助十萬元訓練費用。近三年來，北分署每年辦理一千八百餘班次，受益逾三萬八千人次，課程涵蓋管理、資訊、金融及數位科技等領域，如生成式AI圖像與影音實作、AI影音應用與ChatGPT圖文行銷、PMP國際專案管理、財會計人員職場實務等，協助勞工依產業趨勢與職涯需求精進專業。一一五年課程已陸續開放報名，在職勞工可善用政府資源，持續學習、強化職能，為個人職涯與企業發展注入長期動能。課程資訊請至「在職訓練網」查詢：https://ojt.wda.gov.tw。