產業亮點 產發署辦觀光工廠頒獎

經濟部產業發展署於昨（廿八）日在高雄展覽館舉辦「二○二五年觀光工廠年度頒獎暨聖誕夢想派對啟動儀式」，活動由經濟部工商輔導中心雲瑞龍參事兼主任頒發三家「國際亮點觀光工廠」及九家「優良觀光工廠」獎項，以及廿二家「節慶首選」、十五家「職人手作」與八家「教育導覽」等特色獎項，為期四天的「觀光工廠聖誕夢想派對」活動將展至十二月一日，歡迎民眾踴躍前往參觀。

產業發展署近年為引導觀光工廠加速優質化腳步，推出「優良觀光工廠」與「國際亮點觀光工廠」兩獎項，藉以推動觀光工廠場域環境及邁向國際，另並設計「節慶首選」、「職人手作」、「教育導覽」等獎項，鼓勵業者發展自身特色。希望透過各獎項的設計，引導觀光工廠在廣度及深度上持續強化，讓觀光工廠成為連結產業、文化與地方經濟的重要樞紐，並作為推廣國旅及吸引外國觀光客的特色景點首選。

廣告 廣告

本次活動首度移師高雄展覽館，集結四十四家觀光工廠共同設攤展出，以「觀光工廠聖誕夢想派對」為主題，打造沉浸式數位體驗與歡樂市集氛圍，活動邀請包括以智能製造與職人體驗著稱的太平洋自行車展現工藝與科技、在國際上獲獎無數的妮娜巧克力打造甜點產業的精品級體驗、深耕肉品溯源與熟成工藝的裕賀牛呈現食農教育與肉品科學等觀光工廠共襄盛舉，充分展現臺灣產業的創意與韌性。更多觀光工廠資訊，請至「觀光工廠自在遊」網站查詢：（https://taiwan-place21.org.tw）。

經濟部表示，自民國九十二年起輔導製造業設立觀光工廠，以協助國內製造業轉型，更協助業者導入行銷、數位轉型等工具，以及鏈結包括交通部觀光署相關資源加速業者轉型及國際化腳步，目前全國已有超過一五○家觀光工廠通過評鑑，一一三年創造逾六十七億元產值及吸引超過一九九二萬人次來客數。