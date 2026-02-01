產業前景不明 養豬戶年減169場

根據農業部最新調查，全國毛豬飼養場5495場，較113年同期減少169場。減少主因為農戶年邁、非洲豬瘟疫情影響、產業前景不明等。（本報資料照片）

農業部定期追蹤國內養豬情形，根據最新調查，全國毛豬飼養場5495場，較113年同期減少169場，其中又以飼養規模199頭以下減少113場為最多。農業部分析，減少主因為農戶年邁、非洲豬瘟疫情禁用廚餘，以及豬農擔憂疫情擴散、產業前景不明等；豬農也表示，近年確實愈來愈不好賺，加上非洲豬瘟陰霾仍在，自然進場的少、退場的多。

農業部「養豬頭數調查報告」指出，統計至114年11月底，全國養豬場數為5495場，與113年同期相比減少169場，但整體在養頭數呈上升趨勢，養頭數與113年同期相比則增加12萬頭，至今達到533萬頭，平均每場飼養規模也從934頭上升至992頭，成長約6.2％幅度為近10年新高。

農業部表示，養豬場數減少主因為農戶年邁，加上114年爆發非洲豬瘟疫情，部分養豬場因禁用廚餘而停養，以及擔憂疫情擴散、產業前景不明而離牧，因此推估在小型豬場陸續退場及廚餘轉型政策持續推動下，養豬產業將持續朝向大型化、規模經濟及批次飼養等專業分工經營型態方向發展。

養豬協會理事長潘連周指出，養豬是標準的「又累又難賺」，尤其是近年飼料、環保相關設備的成本都持續上升，對中小型豬農的壓力非常大，還要被周邊居民抗議，那自然不會有那麼多年輕人想投入這個產業。若想改善整體環境，應該要讓養豬頭數降低至400至500萬，豬農才能有合理收入。

養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，在非洲豬瘟疫情前，只要經營成績不差，多數豬場仍可維持一定獲利，但疫情後不確定性明顯升高，豬農都會害怕倘若疫情捲土重來，投入的數百、數千萬成本恐付之一炬，因此也不太敢加碼投入，還處於觀望狀態，希望政府能夠徹底落實邊境防疫與廚餘禁用政策，才能讓產業界重拾信心，持續擴大、永續經營。