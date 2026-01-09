產業前鋒／黃仁勳打造Omniverse新生態系 輝達助台廠揮軍數位孿生闖天下

輝達創辦人黃仁勳計畫透過Omniverse平台串聯合作夥伴，打造數位孿生新生態系。（鏡報董孟航）

隨著生成式AI技術成熟，被AI教父輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳看好的數位孿生（Digital Twin）技術，正不斷擴大應用領域。本刊調查，輝達以Omniverse平台為核心，結合AI運算與3D模擬能力，大幅降低數位孿生建模與模擬門檻，除了衝擊過去寡占數位孿生市場的西門子（Siemens）與達梭系統（Dassault Systemes）等大咖外，也讓不少科技新創有能力打造數位孿生解決方案，而台灣業者也趁勢切入包括工業、物流與醫療等新應用，有機會打出一片天。

在韓國現代重工（HHI）碩大的造船廠裡，巨大的船體彷彿一尾沉睡的金屬鯨魚。另一頭，工程師坐在螢幕前點幾下滑鼠，就能讓這艘液化石油船的數位分身，在虛擬海面模擬航行。這發生在2024年，現代重工與德國西門子合作，利用數位孿生技術，把700萬個離散零件組成的船舶結構，完整複製進輝達Omniverse的虛擬空間。讓設計團隊能在虛擬船舶裡自由穿梭，模擬零件間的協作關係、背後牽動的力學和材料特性，提前揪出設計與施工上的風險。

生成式AI讓數位孿生能一鍵建模，甚至能口語提出需求，大幅降低技術成本和門檻。（鏡報董孟航）

數位孿生小辭典

數位孿生（Digital Twin）是將實體物件、系統或流程在數位空間中建立的虛擬模型，能即時反映現實世界的狀態與運作。它不只是靜態模型，而能透過感測器、IoT資料及模擬演算法，監控、分析、預測與優化實體系統的性能。

結合AR 與實境同步

上述的場景，正隨著生成式AI問世後，快速走進更多產業。過去從工程圖紙到虛擬模型，都要靠工程師手動建模、輸入設備資料，再逐一模擬可能情境；如今工程師只要簡單對著電腦，用自然語言描述需求，AI就能協助生成對應場景。

「早期零件設計完，工程師要自己決定怎麼結合，像是汽車廠的零件往往動輒數千、數萬，費時又費工。」法商達梭系統台灣技術諮詢總監許欲生向本刊說明，如今系統可自動分類零件、擷取關鍵接合處，工程師只要下指令，就能一一列出零件並完成組裝。

許欲生補充，結合擴增實境（AR）後，工程師拿起平板或戴上AR眼鏡，虛擬3D模型會與現場畫面即時對位，看到哪個零件、哪個位置，系統就能跳出下一步的動作提示，「數位孿生搭配AI可以說是如虎添翼，一方面拓展應用的範圍，一方面降低導入成本與技術門檻。」

達梭系統將數位孿生結合AR，工程師戴上AR眼鏡，虛擬3D模型會在眼前與實境同步。（翻攝自Dassault Aviation臉書）

為了推廣數位孿生技術，黃仁勳不僅多次在演說中強調數位孿生的好處，更指派女兒黃敏珊負責Omniverse部門產品行銷，除了想讓西門子（Siemens）與達梭系統（Dassault Systemes）等深耕虛擬工程數十年的國際大廠加入之外，也希望科技大咖，甚至新創公司一起進入Omniverse生態系，做大市場。「像達明的機器人手臂參數，早就已經內建在Omniverse系統裡，想規劃生產線的工程師，隨時就能拉進虛擬工廠之中，快速完整產線規劃。」從事機器人設計製造的達明營運長黃識忠對本刊說。

宇見智能 先應用倉儲

本刊調查，包括鴻海、和碩、台達電等科技大廠紛紛打造Omniverse智慧製造應用之外，台灣也出現一批新創公司，開始替輝達切入更多應用。像是2025年獲得輝達投資的MetAI（宇見智能），便鎖定物流倉儲與精密製造業，開發AI模型辨識平面圖，自動生成廠房內輸送帶、工具機、貨架等物件，並擺放到對應位置，快速建構3D模型。

黃仁勳的女兒黃敏珊（右2）負責Omniverse產品行銷，與MetAI創辦團隊互動頻繁。右3為MetAI共同創辦人暨執行長余泰萬。（翻攝自MetAI Linkedin）

MetAI首批客戶就是由輝達牽線，包括自動化系統業者廣運與工業AI公司所羅門，黃仁勳在Computex主題演講上，更宣布台積電成為MetAI客戶之一，正在為下一代晶圓廠建立數位孿生模型。

隨著與客戶合作累積的產業知識愈趨完備，MetAI也從專案走向產品化。採訪當週，團隊正準備推出首個產品「MetGen」，使用者只要匯入工程藍圖，就能生成可模擬運作的虛擬環境，像是調快輸送帶速度、移動機器手臂位置，對產線節奏與瓶頸的影響，都能在軟體介面上清楚看見。

MetAI共同創辦人暨執行長余泰萬向本刊表示，第一版MetGen主要應用在智慧倉儲，將先開放給輝達及美國大型倉儲客戶試用，「我們規劃推出3種版本，除了倉儲，還有精密製造與資料中心，會針對這三個垂直領域，提供生成虛擬環境的能力。」

MetAI正在規劃新的數位孿生產品，首波預計導入智慧倉儲領域。

達宣智慧 全3D醫院

另一方面，佳世達與帆宣系統合資成立的達宣智慧，則選擇從智慧醫療切入，計畫透過數位孿生結合醫院醫療管理系統，打造一座可全程模擬的3D智慧醫院。

「孿生的智慧醫院會收集各科室營運資料，對行政管理與資源調配，是非常重要的數據平台，管理者在電腦上就能把整棟醫院巡視一遍。」達宣智慧總經理黃氣寶向本刊解釋，從患者移動、設備使用，到病床周轉率等，數位孿生能即時監控醫院運作；同時也能在虛擬環境中，預先測試新流程、新設備或新技術上線後的影響。

達宣智慧切入智慧醫療領域，正與數家醫院商議全院級、可視化的數位孿生管理。

黃氣寶表示，未來透過數據分析，有望預測醫療需求，讓AI提出輔助決策建議，譬如利用歷年同一季節的病症型態，提前部署醫材與人力。「目前達宣智慧已經以科室為單位，將數位孿生系統導入多家醫院，最多的是急診與特殊病房。」黃氣寶說。

儘管已與台灣4至5家醫學中心討論建置「全院級」數位孿生，黃氣寶坦言，要落實孿生智慧醫院，前提是先收集並清理散落各系統的資料。「我們得先設法把醫院橫向資料串起來，光是這一步就非常不容易。」

串聯數據 可相容互通

事實上，數據共享與串接是數位孿生廠商共同面臨的難關。台灣西門子總裁暨執行長張合翕指出，以製造業來說，要打造高品質的數位孿生，首先需要在廠房或設施中布建足夠的感測器，建立高密度數據點；其次，要有了解端到端生產流程的專家，掌握每一環節真正需要的資料。

台灣西門子總裁暨執行長張合翕認為，台灣公司各有數據策略，但同一產業中尚未出現數據聯盟，仍處於數位孿生初期。

張合翕進一步表示，即便硬體與人才到位，企業仍可能因IT系統與設備規格不相容，形成數據孤島。而Omniverse的出現，讓數據孤島問題出現解決的曙光。包括西門子Xcelerator、微軟Azure，到達梭系統的3D EXPERIENCE等，都試圖與Omniverse相容、互通。

余泰萬認為，愈多廠商加入相容體系、提供產品的數位模型，終端廠房就愈能堆疊出接近真實的孿生環境。以訓練機器人為例，若設計軟體商Synopsys（新思科技）加入，機器人就能理解偵測到產品瑕疵時該如何回報；搭配西門子PLC（工業自動化控制器）的參數調整，系統可以模擬物件是否會相互碰撞、轉彎是否會卡住。

「Omniverse的本質是打造一個世界模擬器，AI能從這些模擬中理解各項設備與流程之間的關係。樂觀看待，輝達有機會築起AI數位孿生新生態系。」余泰萬說。

