產業前鋒／黃仁勳打造Omniverse新生態系 輝達助台廠揮軍數位孿生闖天下
隨著生成式AI技術成熟，被AI教父輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳看好的數位孿生（Digital Twin）技術，正不斷擴大應用領域。本刊調查，輝達以Omniverse平台為核心，結合AI運算與3D模擬能力，大幅降低數位孿生建模與模擬門檻，除了衝擊過去寡占數位孿生市場的西門子（Siemens）與達梭系統（Dassault Systemes）等大咖外，也讓不少科技新創有能力打造數位孿生解決方案，而台灣業者也趁勢切入包括工業、物流與醫療等新應用，有機會打出一片天。
在韓國現代重工（HHI）碩大的造船廠裡，巨大的船體彷彿一尾沉睡的金屬鯨魚。另一頭，工程師坐在螢幕前點幾下滑鼠，就能讓這艘液化石油船的數位分身，在虛擬海面模擬航行。這發生在2024年，現代重工與德國西門子合作，利用數位孿生技術，把700萬個離散零件組成的船舶結構，完整複製進輝達Omniverse的虛擬空間。讓設計團隊能在虛擬船舶裡自由穿梭，模擬零件間的協作關係、背後牽動的力學和材料特性，提前揪出設計與施工上的風險。
數位孿生小辭典
數位孿生（Digital Twin）是將實體物件、系統或流程在數位空間中建立的虛擬模型，能即時反映現實世界的狀態與運作。它不只是靜態模型，而能透過感測器、IoT資料及模擬演算法，監控、分析、預測與優化實體系統的性能。
結合AR 與實境同步
上述的場景，正隨著生成式AI問世後，快速走進更多產業。過去從工程圖紙到虛擬模型，都要靠工程師手動建模、輸入設備資料，再逐一模擬可能情境；如今工程師只要簡單對著電腦，用自然語言描述需求，AI就能協助生成對應場景。
「早期零件設計完，工程師要自己決定怎麼結合，像是汽車廠的零件往往動輒數千、數萬，費時又費工。」法商達梭系統台灣技術諮詢總監許欲生向本刊說明，如今系統可自動分類零件、擷取關鍵接合處，工程師只要下指令，就能一一列出零件並完成組裝。
許欲生補充，結合擴增實境（AR）後，工程師拿起平板或戴上AR眼鏡，虛擬3D模型會與現場畫面即時對位，看到哪個零件、哪個位置，系統就能跳出下一步的動作提示，「數位孿生搭配AI可以說是如虎添翼，一方面拓展應用的範圍，一方面降低導入成本與技術門檻。」
為了推廣數位孿生技術，黃仁勳不僅多次在演說中強調數位孿生的好處，更指派女兒黃敏珊負責Omniverse部門產品行銷，除了想讓西門子（Siemens）與達梭系統（Dassault Systemes）等深耕虛擬工程數十年的國際大廠加入之外，也希望科技大咖，甚至新創公司一起進入Omniverse生態系，做大市場。「像達明的機器人手臂參數，早就已經內建在Omniverse系統裡，想規劃生產線的工程師，隨時就能拉進虛擬工廠之中，快速完整產線規劃。」從事機器人設計製造的達明營運長黃識忠對本刊說。
宇見智能 先應用倉儲
本刊調查，包括鴻海、和碩、台達電等科技大廠紛紛打造Omniverse智慧製造應用之外，台灣也出現一批新創公司，開始替輝達切入更多應用。像是2025年獲得輝達投資的MetAI（宇見智能），便鎖定物流倉儲與精密製造業，開發AI模型辨識平面圖，自動生成廠房內輸送帶、工具機、貨架等物件，並擺放到對應位置，快速建構3D模型。
MetAI首批客戶就是由輝達牽線，包括自動化系統業者廣運與工業AI公司所羅門，黃仁勳在Computex主題演講上，更宣布台積電成為MetAI客戶之一，正在為下一代晶圓廠建立數位孿生模型。
隨著與客戶合作累積的產業知識愈趨完備，MetAI也從專案走向產品化。採訪當週，團隊正準備推出首個產品「MetGen」，使用者只要匯入工程藍圖，就能生成可模擬運作的虛擬環境，像是調快輸送帶速度、移動機器手臂位置，對產線節奏與瓶頸的影響，都能在軟體介面上清楚看見。
MetAI共同創辦人暨執行長余泰萬向本刊表示，第一版MetGen主要應用在智慧倉儲，將先開放給輝達及美國大型倉儲客戶試用，「我們規劃推出3種版本，除了倉儲，還有精密製造與資料中心，會針對這三個垂直領域，提供生成虛擬環境的能力。」
達宣智慧 全3D醫院
另一方面，佳世達與帆宣系統合資成立的達宣智慧，則選擇從智慧醫療切入，計畫透過數位孿生結合醫院醫療管理系統，打造一座可全程模擬的3D智慧醫院。
「孿生的智慧醫院會收集各科室營運資料，對行政管理與資源調配，是非常重要的數據平台，管理者在電腦上就能把整棟醫院巡視一遍。」達宣智慧總經理黃氣寶向本刊解釋，從患者移動、設備使用，到病床周轉率等，數位孿生能即時監控醫院運作；同時也能在虛擬環境中，預先測試新流程、新設備或新技術上線後的影響。
黃氣寶表示，未來透過數據分析，有望預測醫療需求，讓AI提出輔助決策建議，譬如利用歷年同一季節的病症型態，提前部署醫材與人力。「目前達宣智慧已經以科室為單位，將數位孿生系統導入多家醫院，最多的是急診與特殊病房。」黃氣寶說。
儘管已與台灣4至5家醫學中心討論建置「全院級」數位孿生，黃氣寶坦言，要落實孿生智慧醫院，前提是先收集並清理散落各系統的資料。「我們得先設法把醫院橫向資料串起來，光是這一步就非常不容易。」
串聯數據 可相容互通
事實上，數據共享與串接是數位孿生廠商共同面臨的難關。台灣西門子總裁暨執行長張合翕指出，以製造業來說，要打造高品質的數位孿生，首先需要在廠房或設施中布建足夠的感測器，建立高密度數據點；其次，要有了解端到端生產流程的專家，掌握每一環節真正需要的資料。
張合翕進一步表示，即便硬體與人才到位，企業仍可能因IT系統與設備規格不相容，形成數據孤島。而Omniverse的出現，讓數據孤島問題出現解決的曙光。包括西門子Xcelerator、微軟Azure，到達梭系統的3D EXPERIENCE等，都試圖與Omniverse相容、互通。
余泰萬認為，愈多廠商加入相容體系、提供產品的數位模型，終端廠房就愈能堆疊出接近真實的孿生環境。以訓練機器人為例，若設計軟體商Synopsys（新思科技）加入，機器人就能理解偵測到產品瑕疵時該如何回報；搭配西門子PLC（工業自動化控制器）的參數調整，系統可以模擬物件是否會相互碰撞、轉彎是否會卡住。
「Omniverse的本質是打造一個世界模擬器，AI能從這些模擬中理解各項設備與流程之間的關係。樂觀看待，輝達有機會築起AI數位孿生新生態系。」余泰萬說。
更多鏡週刊報導
產業前鋒／仿半導體模式攻美妝保養品 外泌體台廠插旗海外有成
產業前鋒／靠AI跨界新應用 工業電腦台廠插旗智慧醫療有成
產業前鋒／數位健康照護成新顯學 台廠出海搶AI醫療大餅
其他人也在看
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 82
二伯親子品牌賣酒挨轟「割粉絲韭菜」！蔡阿嘎出手反擊...網一看跪了
網紅蔡阿嘎投入自媒體創作許久，早已累積一票粉絲支持，而他的妻子二伯則創立親子品牌，經營得有聲有色，但近日卻因品牌銷售酒類而遭砲轟割韭菜，對此，蔡阿嘎高EQ回應受到網友稱讚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 27
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 20 小時前 ・ 10
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 16
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 3
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 53
戰神接班人現身！Volvo EX60驚艷亮相
Volvo的電動化轉型在2026年初迎來了決定性的一刻，預計於1月21日正式全球首演的全純電中型SUV EX60，其釋出的技術規格已足以讓競爭對手如坐針氈。作為品牌最暢銷車款XC60的純電傳人，EX60不僅是首款搭載全新SPA3平台的戰略作品，更展現了瑞典車廠在三電系統上的爆發力。其目標非常明確，要讓剛剛發表 Mercedes-Benz GLC EV以及BMW iX3領教一下，在豪華SUV的戰場上，規格的「天花板」究竟在哪裡。EX60作為XC60的純電接班人，其釋出的規格將挑戰賓士最新的GLC EV。針對電動車主最核心的「里程焦慮」，EX60展現了跨世代的壓制力。透過最新的電池集成技術與大規模鑄造工法帶來的車身減重，EX60的WLTP續航里程預計達到驚人的810公里。這個數據不僅輕鬆超越了賓士GLC EV的713公里，更讓一向以效率著稱的特斯拉Model Y顯得有些跟不上節奏。此外，在800V高壓架構的支援下，EX60僅需10分鐘即可回充340公里的續航力，幾乎宣告了長途旅行中「充電等待」將成為歷史。 除了續航力，車內座艙的座椅則是EX60的另一把致命武器。在最新流出的預告圖中，雖然ECarture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 2
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 21 小時前 ・ 2
WBC》韓國隊大聯盟戰力上看9人！「超強陣容」擁4位混血外掛
第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，預賽與中華隊、日本隊同在C組的韓國隊，正展現出洗刷連三屆止步預賽恥辱的強大野心。總教練柳志炫今（9）日率領代表隊飛往塞班島展開首波集訓，並在機場拋出重磅消息，韓國隊今年有望組成一支包含5名韓籍與4名韓裔美籍選手的「大聯盟軍團」，美職戰力人數有望上看9人，規模甚至可能壓過地主日本隊。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 5
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 218
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 8
18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了 專家：再冷3天
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日氣象署持續發布低溫特報，今（8）日上午6時28分針對「18縣市」發布低溫特報，局新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，10日晚間起還有另一波強冷空氣南下影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
她拿不鏽鋼碗「裝1物」突炸裂 「熱油潑臉」釀毀容！
國際中心／江姿儀報導不少人家中餐具選用不銹鋼材質，相較於陶瓷餐具更不容易因碰撞而摔碎，不銹鋼餐具更耐用、耐高溫、方便清洗。然而近日中國1名女子在家中做飯，拿起雙層不鏽鋼碗當容器，將滾燙熱油放入其中，沒想到鋼碗直接炸開，熱油噴濺她一身，導致多處燙傷，尤其臉部留下大面積傷痕。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 3
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 488
林莎為祖父接下《大陸尋奇》主持棒 首站衝四川海拔4000高山
林莎近日接下中視《大陸尋奇》外景主持棒，她坦言接下主持棒的關鍵是因為阿公，「我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」為此林莎便毫不猶豫點頭答應，心想「這個節目我一定要接」。其實不只阿公，林莎說父親同樣也是《大陸尋奇》的忠實鐵粉。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 3
快訊／逃生門被堵！12檔被列警示股 驚見記憶體、IC設計、PCB熱門股
台股多頭氣盛，熱門股漲勢過猛引發監管單位高度關注！證交所與櫃買中心昨（8）日公告最新處置股名單，將於今（9）日正式生效。此次名單驚見「記憶體族群」全數淪陷，包括南亞科、華邦電、晶豪科、力積電等半導體大廠，因股價波動劇烈或週轉率過高，全被送入「處置房」關禁閉。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 7
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 83