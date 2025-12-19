產業化？越南人在台販狗肉遭查獲卻難究責 動保團體：制度遭有心人利用

[Newtalk新聞] 新竹縣流浪動物珍愛協會近日接連協助查獲多起外籍人士來台販售狗肉與野生動物的不法案件，協會指出，儘管證據明確，但受限台灣法規制度，犯嫌在完成警方筆錄後，往往迅速遣返或自行離境，實際刑責難以落實，質疑現行制度遭有心人士利用。





新竹縣流浪動物珍愛協會在臉書發文表示，日前查獲一名越南籍潘姓男子，其手機內存有大量狗肉照片、交易對話及全台購買紀錄，現場並查扣狗肉約10.2公斤，包含犬隻的內臟、血液。儘管證據充足明確，涉案潘男仍否認犯行，拒絕配合說明肉品存放地點，甚至對協助偵辦的翻譯人員及志工出言辱罵、恐嚇。

協會表示，近期查緝行動中，多名犯嫌對司法程序相當熟稔，面對警方盤查態度囂張，甚至嗆聲「我等一下就會出去」，並以「只是送貨」「不清楚肉品來源」等說詞規避責任。在長期投入蒐證與報案的過程中，屢見犯嫌迅速脫身，協會直言「刑責形同不存在」。





不法行為已出現有系統的「產業化」趨勢。協會指出，不法集團的犯罪模式明顯升級，從過去面交販售，轉為透過宅配寄送；交易量也由零星買賣，演變為每日大量出貨，且配送範圍涵蓋全台。經持續追查，協會表示，犯嫌已明確指向彰化地區疑似為上游大盤商的關鍵線索，販售模式為網路接單、他人分工出貨，每日銷售金額可達數萬元。然而，因犯嫌拒絕供出倉庫地點，加上現行法令不足以即時聲押擴大溯源，導致查緝行動受限，無法有效瓦解整體犯罪網絡。





協會呼籲，現行僅以行政罰鍰的處罰強度，已不足以遏止有組織的不法行為。協會表示，已將具體修法建議版本提供多位立法委員，但至今未獲實質回應。期盼主管機關與相關單位正視制度漏洞，強化刑責與查緝工具。







