產業南移趨勢確立！ 賴正鎰：台中企業增幅六都之冠
根據經濟部工商登記資料統計，截至今年8月底止全台公司登記家數達80萬家，其中，台中市就多達12萬家，較去年同期增加3,500家，年增率2.9%，等於平均每天都有近10家新公司成立。
商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今天說，隨著烏日高鐵特區發展逐漸成熟、產業南移趨勢確立，這些年來帶入龐大企業總部經濟效應，自然吸引建商積極搶攻商辦市場，台中商辦市場在未來五年將迎來結構性成長，烏日高鐵特區有望成為台中第三座企業總部核心，接棒水湳與七期，形成「三核驅動」的新商辦格局。
鄉林不動產研究室指出，台中市坐擁全台核心地利，吸納人口紅利及鄰近苗彰投等縣市龐大消費實力，同時也是台灣製造業重鎮，展現強勁創業動能與企業設立熱度，由市府自地自建的台中水湳經貿園區國際會展中心日前試營運，首展「2025台灣國際五金工具博覽會×五金工業展」登場，為工商業界開拓國內外市場商機。
賴正鎰指出，他早期在台中市商業會理事長任內，帶頭爭取水湳機場遷建到清泉崗機場，之後台中市政府積極開發水湳經貿園區，這些年來，中部產業鏈升級與交通建設完善，台中市不僅是成為中台灣經濟核心，更逐漸成為全國企業總部與新創產業的重要基地。
近年來，受惠於近年知識型、科技型與專業服務業成長顯著，而隨著中部製造業升級與企業回流趨勢明確，台中市公司設立登記家數快速增加，快速形成「企業總部經濟群聚效應」。
像是志聖工業斥資逾18億元購下水湳經貿園區土地、規劃興建營運與研發總部；友威科技則在大雅購地自建企業總部與研發中心，為市府掛牌首座購地自建總部案；另如鴻勁精密、鴻海供應鏈體系廠商也陸續布局新廠與研發據點，加上中國醫藥大學創新大樓進駐水湳經貿園區，中興大學也在中科設立育成中心，東海大學、逢甲大學與中科產業的產學研發合作，都會帶動區域產業動能。
另據統計，台灣高鐵台中站去年(2024)進出站旅客超過2600萬人次、運量僅次於台北站，為全台第二大站，高鐵生活圈縮短交通與運輸時間成本，烏日高鐵特區逐步成為新興企業總部與商辦聚落，人流、車流匯集金流，經濟動能更上一層。
隨著商場、飯店與商辦大增，烏日高鐵特區已從交通節點升級為「商務引擎」，烏日高鐵站全國運量名列前茅，高鐵特區發展潛力龐大。立法院副院長江啟臣關切高鐵台中站特區整體路網規劃與未來發展需求，多次召集交通部相關單位與台中市議會、台中市政府，考察高鐵台中站，盼中央與地方加速整合規劃聯外交通，拓寬74線匝道及增闢匝道；立委何欣純日前也要求交通部「整體系統性規劃」為原則，提前布局未來10至20年交通需求，避免日後交通壅塞。
賴正鎰表示，隨著中部精密機械、AI科技、新創產業鏈持續進駐，烏日高鐵特區吸引更多企業總部與商務據點進駐，形成「一站一城」的經濟聚落，隨著區域建設與人口導入，更具備發展企業總部群聚效應的條件，商辦與周邊住宅市場可望迎來新一波價值，成為繼七期、水湳之後，台中最具潛力的黃金商圈與企業總部核心。
看好台中商辦需求，聯聚、國泰、櫻花、興富發、富華創新(總太)、豐邑、皇翔等本地與外來建商，紛紛插旗七期、水湳經貿以及高鐵特區，從高端豪宅型商辦到親民價位的小坪數產品一應俱全，滿足不同企業的需求。
他觀察，企業選擇落腳台中的主因在於「成本效益與營運效率兼具」：相較雙北，台中擁有更高的租金性價比與完善的生活機能，同時可串聯中科、竹科及南科產業供應鏈，成為企業區域營運中心的新據點。隨著AI產業與半導體供應鏈南移，企業「總部中化」與「多核心佈局」趨勢日益明顯，台中將是未來五年最具潛力的商辦投資城市之一。
（封面圖／鄉林集團提供）
