產業園區管理局舉辦親子FUN風齊步走健走

▲經濟部產業園區管理局舉辦親子FUN風齊步走健走活動，共創情感交流幸福時光。(圖／產業園區管理局提供)

[NOWnews今日新聞] 經濟部產業園區管理局於今(6)日，在高雄市橋頭區橋頭糖廠，舉辦親子FUN風齊步走健走活動，期透過健走、遊戲與互動體驗，共創健康與幸福交織的情感交流幸福時光。

經濟部產業園區管理局親子FUN風齊步走健走活動，是由產業園區管理局局長楊志清主持，有600位產業園區個事業單位的從業員工及眷屬與會，並在產業園區管理局局長楊志清鳴笛揭開序幕。

▲經濟部產業園區管理局局長楊志清致詞。(圖／產業園區管理局提供)

產業園區管理局局長楊志清表示，產業園區管理局為推動健康生活型態，促進園區從業員工與家庭間的情感交流，乃舉辦此一親子FUN風齊步走健走活動，期透過親子健走活動，讓員工與家人走出辦公室、走進生活，促進家庭情感與世代互動，這不只是促進身心健康，也讓政策理念，以更親民的方式深入人心，未來產業園區管理局將持續推動更多融合休閒與學習的活動，持續打造友善職場的幸福園區。

▲經濟部產業園區管理局舉辦親子FUN風齊步走健走活動，透過健走、遊戲與互動體驗，共創健康與幸福交織的週末時光。(圖／產業園區管理局提供)

楊志清說，此次活動不僅設計了適合全齡參與的健走路線，更結合四大趣味闖關遊戲，將性別平等、職場安全與政風清廉等政策融入其中，參與者在互動中學習，在遊戲中理解法令，讓原本艱澀的政策議題，變得親切易懂。

在活動中，也進行有關政府普發現金的防詐騙宣傳，提醒政府不會主動發簡訊或電子郵件通知領錢，也不會電話要求操作轉帳，要注意不明連結不點擊、個資不輸入，全民一起防範詐騙。

健走活動除了健走主軸外，現場也安排親子DIY手作、魔術與小丑氣球表演等節目，增添不少趣味與笑聲，而完成全程健走的民眾，均可獲得精緻餐盒與運動飲料補給，活動尾聲的「法令知識王」線上搶答更炒熱全場氣氛，大小朋友均踴躍參與，展現高度熱情。

楊志清指出，產業園區管理局未來將持續以「活力、幸福、永續」為核心理念，推動更多結合健康、教育與互動的活動，以打造宜居宜業、健康共融的園區環境。

