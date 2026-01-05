產業園區防災演練 強化整體防災意識

經發局說，透過產業園區防災演練，公私協力，強化整體防災意識。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

南市經發局轄管產業園區包括柳營科技工業區等五處，各工業區工作環境有各式各樣潛在風險，陸續進行年度防災演練，透過緊急應變演練，強化事業單位防災意識，落實防災避險機制，期能降低工安事故災害損失。

經發局副局長蕭富仁表示，南市工業區共八十一處，其中轄管產業園區包含樹谷園區、永康科技、柳營科技、新吉及七股科技工業區五處，因應園區引進產業不同，陸續進行各自演練。

柳營科引進產業類別廠商包含化學材料業、紡織業、化學製品業等，主要進行化學火災演練；樹谷園區鄰近南科，區內設有氫氣、氮氣、氧氣、天然氣等氣體管線，擇定氣體管線外洩進行演練；永康科技工業區為所轄進駐廠商數最多之產業園區，選定較為常見之電器走火演練為年度主題。

經發局因應園區引進產業不同，在柳科等陸續進行防災演練。（經發局提供）

演練當天請園區廠商依緊急應變計畫執行廠內編組、通報各支援單位等災害事故處置，由指揮官疏散廠內人員，並將事故情形通報各園區服務中心，建立園區完整有效聯絡網。

工業區科長顏惠結表示，柳科、樹谷和永康科約有二百二十家廠商、二點二萬名人員，已陸續進行防災演練，今年預定在新吉工業區也安排演練；為加強演練效果，消防局支援消防車及救護車，對應不同主題各類支援單位自來水公司、台電和天然氣公司，出動工程車協助，並準備將醫院也納入。

產業園區防災演練，強化工業區各事業單位防災意識，將逐步推廣各園區建立年度災害演練機制，以落實防災避險機制，並持續加強各產業園區火災、地震、氣體管線、暴雨等不同面向防災演練，建立完整的事故通報系統，提高應變救災能量。