產業專家：台灣半導體將成為與美國無法切割的「韌性共同體」

台美關稅達成協議，台灣輸美商品關稅降至15%不疊加MFN；台灣成為全球第一個爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅最惠國待遇的國家。產業專家認為，台灣在全球AI供應鏈中的地位，已從單純代工提供者，提升至跟美國深度綁定的戰略夥伴。

台經院產經資料庫總監劉佩真今日（1/16）表示，台美宣布對等關稅獲得重大突破，這代表了台灣半導體產業在全球的佈局，成功的從被動防禦轉為戰略主動。

她提到，這份協議最核心價值是讓台灣成為全球第一個爭取到半導體232條款最優惠待遇的國家，而且透過獨創的台灣模式，將台灣在全球AI供應鏈中的地位，從單純代工提供者，已提升為跟美國深度綁定的戰略夥伴。

劉佩真進一步指出，對於像台積電，或者其他相關供應鏈而言，這份協議提供了相對充足的財務運作空間。特別是在以投資來換取配額機制，確保台積電能維持全球晶圓代工龍頭的獲利水準，也讓台灣包括了半導體的化材、設備以及廠務供應鏈，在隨同台積電赴美同時，也能享有美方在水電、簽證等多方面的資源協助。

她繼續說，這項投資換配額的機制設計，可以解決台積電海外廠初期成本較高以及產能調度問題，讓台積電亞利桑那廠在建立超級聚落的同時，也能利用到台灣本土高效率的產能來支援美國需求，而不受到232條款的干擾。

另從宏觀戰略的角度上來看，台美目前也確立從台美雙核心的運作架構，來取代過去半導體以台灣為主的優勢。

劉佩真提到，這次台灣將會以2500億美金來投資美國，而美方也會投資台灣五大信賴產業，建立雙向的循環，這是確保在台美之間能獲得雙贏局面。

她強調，這場協議最終仍期望台灣半導體產業能維持研發根留台灣的前提，而且跟美國目前先進製程保留一點時間差，透過產能有序的分流，跟美國做利益深度的捆綁，藉由此種方式，未來將使台灣在全球半導體的角色，成為跟美國無法切割的韌性共同體。

