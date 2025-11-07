產業尖兵／劍指P4與改良型新藥 友霖生技逆襲國際大藥廠打出一片天
隨著人口高齡化，全球醫療用藥需求正快速上升。過去靠著專利保護的大藥廠藥品，隨著專利到期，出現更具價格競爭力的學名藥來分食市場。據勤業眾信研究報告指出，2022到2030年間，約有190種藥物將失去獨占權，這也代表著其他藥廠有接手既有市場的機會。本刊調查，友華集團旗下專攻第四類（P4）學名藥與改良型新藥的友霖生技，不僅成為主要受益者之一，部分藥品上市後還超越原廠市占率，替台灣生技界爭光。
台灣有上百家本土學名藥廠，每年向食藥署（TFDA）遞件，並順利挑戰第四類學名藥（Paragraph IV，簡稱P4）成功的藥廠寥寥可數。不過，靠著精準眼光投資生醫高價股康霈的友華集團，旗下的友霖生技就是其中的佼佼者之一。
得輝瑞承諾 新藥明年上
事實上，友霖最近剛剛在海外P4市場「為國爭光」，旗下治療類風濕性關節炎的P4產品，9月經P4專利挑戰，取得原廠輝瑞（Pfizer）的不起訴承諾書，可望於明年6月在美國上市，與原廠的Tofacitinib爭搶新台幣750億元的商機大餅。
所謂第四類學名藥係源自美國《藥價競爭及專利期間延長法案》，學名藥申請者可以在原廠藥的專利到期前，聲明專利應撤銷或未被其藥品侵害。
近2年，經濟部產業發展署鼓勵國內藥廠，往高附加價值藥品與新製程技術發展，P4就是發展重點之一。經濟部產業發展署民生化工產業組組長翁谷松指出，P4會面臨原廠的專利訴訟，開發難度比其他改良型新藥高，廠商通常需要研發特殊劑型或困難的生產技術，故台灣投入的公司少，每年也僅個位數成功案例，「有的公司覺得，趕快切入改良型的新藥之後，如果有營收、現金流，才可以再投入挑戰P4。」
日前本刊走訪友霖位於北市北士科園區的辦公大樓，出電梯後走進會議室區域，意外發現每間會議室都是以集團的海內外據點命名，包含設有子公司的新加坡、菲律賓、馬來西亞、越南和香港，以及研發中心美國聖地亞哥等等，彰顯友華集團董事長蔡正弘放眼全球的野心。
事實上，友霖在總經理黃春桐帶領下，正一步一步實現蔡正弘的夢想。「公司目前在全球12個國家，擁有50張上市藥證。」黃春桐自豪地向本刊表示。
團隊底氣足 年推兩產品
對於友霖目前在P4的戰果，黃春桐說友霖選了一條不簡單、同行者不多的路走，每次挑戰P4之前，都要仔細盤點專利地圖，評估後續的訴訟風險和技術把握程度。儘管如此，包含P4和505(b)(2)改良型新藥開發，時程都是很快地一個接一個，友霖希望每年都有2個產品能夠上市。
黃春桐的底氣來自於兩件事。首先，友霖在心血管和中樞神經領域，有堅強的醫師團隊，隨時給予臨床用藥開發方向的正確建議，降低選題風險，也不用擔心未來藥品上市，第一線醫師不會採用。
此外，友霖擁有的3項藥物開發核心技術平台，包括SMRT（半固態多層藥物釋放技術）、MUPS（多單元圓粒系統）與OROS（滲透壓控制釋放技術），能夠加速開發、降低研發成本和風險。黃春桐指出，這些技術用來改變藥物劑型或複方，能夠讓治療更便利及減少副作用。像是針對注意力不足過動症（ADHD）的改良型藥品Methydur（思有得），就是友霖運用SMRT技術提升起效速度與長效穩定性，患者一天只需服藥一次。
兩藥大爆發 占七成營收
滿足市場需求，有時比市場大小來的重要。「友霖當初評估投入過動症用藥開發時，發現市場1年頂多只有2億元左右，但研發費用超過5億元。沒想到產品上市後，因為療效比市場既有產品好，不但搶下很大的市場，而且還把餅做大，貢獻台灣近2成營收。」黃春桐意有所指地說。
其實，友霖是經過不斷地摸索與嘗試之後，才順利找出公司的定位與發展方向。成立之初，友霖也曾經鎖定新成分新藥開發，因為回收期與資金壓力等問題，才轉向發展P4。
「這幾年反過頭來看，發現若要成功，應該要持續累積自己的研發量能才對。」黃春桐表示，新成分新藥開發耗時又耗錢，友霖透過P4，讓產品快速導入市場，就可以有一些營收，將其再投入到改良型新藥505(b)(2)的研發中。
研發時間與成本的縮減反映在定價優勢上，讓友霖營收從2022年5.12億元快速成長至2024年12.2億元。黃春桐透露，自家研發的產品毛利都很高（約54％），而因為提供醫師有效、便利的治療選擇，從醫學中心、區域醫院、地區醫院，甚至偏遠的衛生所都有用，「第一支上市的P4高血脂用藥Pitavastatin（平脂），貢獻友霖約5成營收，光是台灣的營業額就有將近5億元。」
不單如此，友霖部分產品甚至撼動原廠原有的市場。黃春桐驕傲地說，友霖預防性偏頭痛用藥Trokendi（妥偏停），2018年獲健保收載，上市以來，台灣市場占有率已近4成，在偏頭痛適應症上超越同成分的原廠藥。
滲透率攀升 上櫃攬人材
黃春桐進一步表示，友霖目前上市的藥品，市場滲透率都還在不斷上升；此外，包含治療注意力不足過動症用藥思有得（Methydur）和高血脂用藥同抑脂（Tonvasca），未來都是貢獻營收的潛力新藥。「預期2027年起，友霖的海外營收會逐漸超越國內營收。」黃春桐樂觀地說。
為了增加公司知名度以藉此延攬人才，友霖今年8月上櫃。黃春桐說有些生技業者喜歡強調「本夢比」，也就是在尚未有穩定的獲利來源時，以未來發展前景進行估值，「友霖跟我們老闆（蔡正弘）一樣腳踏實地，不誇張、不亂畫什麼大餅，賺錢了才上櫃。」
因為對自家3項藥物開發核心技術平台深具信心，加上P4和改良型新藥的研發時程與風險較容易掌控，黃春桐大膽喊出「未來3到4年，每年至少有兩個新產品上市」。事實上，友霖位於雲林縣虎尾鎮的藥廠也持續透過去瓶頸、設備升級，提高產量。「這些高毛利的產品不好做，所以一定要在我們的工廠做。」黃春桐說。
友霖這個來自台灣的小蝦米，靠著自家技術與對原廠專利的深入了解，正面挑戰國際原廠，成功了就是接手原廠「專利懸崖」留下的可觀市場。站在蔡正弘親題的字畫前面，黃春桐用平穩語氣說：「老闆常講，不要做到讓人家『呸瀾（吐口水）』，要一步一腳印，把公司做好。」言下之意，市場潛力雖大，但友霖絕不躁進。
更多鏡週刊報導
產業尖兵／老牌通訊廠低調布局軍工業 合勤藉20年功力搶反制無人機商機
產業尖兵／直擊純種MIT自駕電巴開發 車輛中心助台廠打造自駕車產業
產業尖兵／永豐餘跨足智慧能源管理 永餘智能扛開拓碳管理江山重任
其他人也在看
財經時事／專訪！花3年挑戰電子支付龍頭 全支付總座：助攻全聯開拓新江山
電子支付市場已成兵家必爭之地，各大集團紛紛搶進。據最新數據顯示，本土連鎖超市霸主全聯旗下的全支付，獲大家長林敏雄全力支持，並由長子林弘斌親自監軍，短短3年就突破660萬用戶，緊追領先的一卡通、街口支付，擠進前3大。為何全支付能彎道超車，飆贏眾多先行者？日前全支付總經理游金榮接受本刊專訪，坦言「雖有富爸爸（全聯）相挺，但全支付不安於此，會走更多別人沒走過的路。」努力衝上電支龍頭外，更要早日達成賺錢目標。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
娛樂透視／奧斯卡導演助力《左撇子女孩》 雕琢25年小編制拍夜市人生
電影《左撇子女孩》描述母女3人在夜市擺攤，因一連串事件重新面對家庭課題，獲本屆金馬獎最佳劇情片等9項提名，將代表台灣角逐2026年奧斯卡最佳國際影片獎。本片是旅美導演鄒時擎打磨25年、首部獨立執導的作品，奧斯卡導演西恩貝克身兼共同編劇、剪輯和製片。鄒時擎發揮靈活的小編制拍片方式，在不封街的情形下以手機實景拍攝，把台灣夜市的樣貌原汁原味地搬上大銀幕。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
獨道髮門番外2／法官索賄說可減刑 他沒錢入獄反而改變一生
行者老闆林修文，為了朋友坐牢4年。他發現法官想索賄圖利，但沒錢付，只能入獄。在二林監獄服刑期間，又看到許多司法不公的案例，因而改變想法，想要對抗體制。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
你登記了嗎？ 普發1萬受惠股5檔
普發現金提振消費需求，永豐投顧報告維持買進有高現金殖利率的王品，目標價250元（17X2025EPS）；揚秦調升至買進，目標價140元（20X2026EPS）；雄獅3Q獲利優於預期，4Q業外有虎航股利挹注，維持買進，目標價由190元（14X2025 EPS）調升到 200元（13X2026EPS），八方雲集，目標價220元（20X2025EPS）。美食（2723）中國有一次性較大規模閉店損失認列造成 2025 年轉盈為虧，以2026年 EPS來看，PER約 25倍，並未偏低，調降至中立。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
到底怎樣算出軌外遇？從「微出軌」到開放式關係，專家揭外遇警訊：曖昧訊息、刻意藏手機都是劈腿前兆 | 柯夢波丹
你可能會覺得驚訝，現代人對「出軌外遇」的定義其實非常主觀。每個人對「劈腿」的標準都不太一樣，從所謂的「微出軌」行為——例如在酒吧調情、或是在 Instagram 上追蹤網美、模特兒——到真正足以摧毀婚姻的婚外情，每個人對「不忠」究竟從哪一刻開始都有不同看法。cosmopolitan柯夢波丹 ・ 3 小時前
Q3虧損9.6億元！三大法人重倒這「玻纖布大廠」1.8萬張 股民叫苦：現在是連滾帶爬
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日終場大跌248.04點，跌幅0.89％，收在27,651.41點，成交額達4,690.2億元。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
目標價上看40元！「這檔」強攻漲停、爆量近30萬奪成交王 大摩看好2026年成長
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（6）日走勢震盪，盤中一度重返28,000點大關，買盤雖有回穩，但尾盤漲勢收斂，終場收在27,899.45點，上漲182...FTNN新聞網 ・ 1 天前
噴漲停還要搶！「這檔記憶體」吃盡任天堂紅利…外資14.4億豪砸4萬張 網：跌停那天買的好賺
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（6）日台股加權指數收27,899.45點，漲182.39點，漲幅0.66%，外資賣超51.61億元，觀察今日外資買超個股，旺宏（2337）作...FTNN新聞網 ・ 1 天前
又爆倉! 傳帳面虧損達4.68億台幣 黃立成深夜首發聲
財經中心／唐詩晴、曾宸洛 台北報導就算淡出螢光幕，藏身加密貨幣市場，還是屢屢創造話題的麻吉大哥黃立成，近來因為加密貨幣走弱，也讓他不斷爆倉，越虧越多，過去一周以來，黃立成的帳戶資產，一路從190萬美元，賠到只剩14.9萬美元，甚至傳出帳面虧損達4.68億台幣，也讓他罕見在社群平台，抒發心聲。民視財經網 ・ 2 天前
台積電北美子公司執行長換人當 公司證實
[NOWnews今日新聞]台積電昨日公告，重要子公司TSMCNorthAmerica公告其執行長異動，將由台積電北美子公司總經理SajivDalal接任，預計明年元旦生效，外界推測現任北美子公司執行長...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
10月營收年增262%！外資大砍刀不留情…單日猛倒這「記憶體指標廠」2.6萬張 提款近40億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日隨美股回落，加權指數開低震盪走低，終場大跌248.04點，收在27,651.41點，跌幅0.89％，成交額達4,690.2億元。...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
錢鏡你家／AI股貴到離譜？謝富旭點名這3檔還有肉 搭配「壓艙水」1招更穩
台股持續高檔震盪，儘管偶爾剎車放慢速度，但多頭行進方向卻未改變，想撿便宜上車的投資人，必須快狠準；由於市場氣氛仍樂觀，年底上看3萬點聲音此起彼落，現階段勇敢追高，究竟是不是好策略？存股總編謝富旭直言，目前有2大警訊讓他很擔心！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
補充保費改革引議！ 醫認「拿利息、股利太狠」：可從這2稅下手
衛福部近日指正在研擬健保補充保費改革，導入年度結算制度，租金、利息與股利1年累計逾2萬元收取2.11%補充保費，影響人數估達480萬人，財務增加上看200億元，引發爭議。行政院長卓榮泰已指示衛福部暫緩具爭議規劃、加強社會溝通，尋求更周全、具共識的改革方式。對於此議題，...CTWANT ・ 21 小時前
鴻海營收創高卻漲不動？重返250元後翻黑震盪 分析師看法出爐
國際電子代工大廠鴻海（2317）昨日公布10月營收，創下單月歷史紀錄，不過今日股價卻暫陷震盪，雖一度重新站回250元大關，但後續卻翻黑觸及246元。運達投顧分析師陳石輝指出，鴻海昨日有資金先行卡位，包含長線與隔日沖資金，因此也跌不下去，不過早盤消化隔日沖賣壓才有機會再攻，下半場會比較有機會。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
快訊／科技業慘澹…美股開盤4大指數、熱門科技股都跌了
美國企業裁員數據惡化，加上AI、科技股估值過高的風險仍在，上個交易日市場情緒似乎以避險為主，4大指數均以下跌作收。科技股方面，傳出美國政府不允許輝達把晶片賣到中國，反而是超微獲准。還有特斯拉通過近1兆美元的長期薪酬計畫等，這幾檔是否能在股市中突破？待觀察。今（7）日美股開盤，4大指數，輝達、超微等熱門科技股均走跌。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
補充保費3改革！ 存股族怒噴「老找股民開刀」 達人曝1招自保
全民健保補充保費制度即將大改革！衛福部長石崇良接受《中國時報》專訪時表示，明年將修《健保法》，改採「年度結算制」，未來民眾1年內的利息、股利、租金等「非薪資所得」只要合計超過2萬元，就得繳交2.11%的補充保費，且扣繳上限從現行的1000萬元提高至5000萬元。消息一出網路上瞬間炸鍋，網友怒轟等同懲罰穩健理財者。對此，不敗教主陳重銘教股民們一招自保。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
記憶體狂潮來了！華邦電飆近60元創歷史高 南亞科奪量價雙冠「這6檔」成飆股...外資驚喊缺貨要到這時
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群全面沸騰，受美光（Micron）隔夜暴漲8.9%激勵，華邦電（2344）6日早盤強勢攻高，股價衝上近60元創下歷史新天價，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
兆元規模ETF迎除息 配發逾190億元資金活水
11月初的ETF除息秀於6日順利落幕，接下來還有多檔台股ETF將於17日至25日除息，目前已有30檔公布配息金額，整體規模超過兆元，預估將配發超過190億元資金活水，包含國泰永續高股息、富邦台50、復華台灣科技優息等重量級台股ETF，主動野村臺灣優選也迎來首次配息。工商時報 ・ 1 天前
抽中一張賺18萬！永擎268元是甜甜價？專家看法曝
和碩（4938）童子賢「金孫」、華擎（3515）子公司永擎電子（7711）新股申購今（7）日正式開跑，今興櫃股價一度衝上450元，最高漲幅1.6%隨後收斂，若以承銷價268元（一張要26.8萬元成本）計算，有機會抽中一張賺18.2萬元，只有1,591張「中樂透」機會，報酬率上看60%-70%。到底該不該參與抽籤？君安投顧分析師王信傑認為「以AI股來看268元不算貴，是可以參加抽籤的，但對空手操作的投資人存在套牢及套利賣壓風險」。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前
「高股息ETF」恐被打入冷宮！棄息也不划算 補充保費衝擊完整分析
衛福部近日提出健保補充保費制度改革方向，將現行「單筆收入達2萬元才課徵」的規定，改為「年度累計制」，未來只要一年內來自股利、利息或租金等收入累計超過2萬元，就必須繳納2.11%的補充保費。此舉被視為健保財務改善的重要一步，但也引起投資族群的高度關注。中時財經即時 ・ 1 天前