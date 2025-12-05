產業尖兵／獲Google亞太首張地熱購電合約 倍速羅得在台拓展地熱成領頭羊

倍速羅得2019年來台灣地熱市場投石問路，鎖定花蓮瑞穗等地展開地質調查、探勘鑽井等動作。圖為台灣倍速羅得董事長兼總經理黃天德。

根據經濟部地質調查及礦業管理中心評估，台灣淺層地熱（1～3公里深）潛在蘊藏量約1GW（10億瓦），深層地熱（3～6公里深）蘊藏量約為40GW。誘人的商機吸引台泥、環台水泥、李長榮、將捷、中油及倍速羅得等土洋業者紛紛投入；其中，2019年便來台灣投石問路的倍速羅得堪稱是地熱領頭羊，在地熱電廠尚未正式營運時，便獲網路巨擘Google青睞，搶下Google在亞太地區的第一張地熱企業購售電合約（CPPA），震撼市場。

台灣倍速羅得小檔案

董事長兼總經理：黃天德

資本額：2.58億元

主要營運項目：地熱開發

母公司主要股東：Breakthrough Energy Ventures、Chevron、Google、INGKA、Gullspång 、Baker Hughes、LMK Forward、BLUE

11月9日晚上，台灣倍速羅得（Baseload Power Taiwan）員工齊聚花蓮縣萬榮鄉紅葉村的紅葉部落多功能活動中心，與200多名當地原住民，共同見證全球地熱開發商倍速羅得（Baseload Capital）在台灣發展的歷史時刻—簽署合作備忘錄（MOU），此舉象徵著倍速羅得在台灣地熱市場的發展，朝著地熱電廠的正式運作又邁進了一大步。

倍速羅得2019年來台灣地熱市場投石問路，鎖定花蓮瑞穗（圖）等地展開地質調查、探勘鑽井等動作。（Baseload Power Taiwan提供）

戮力5年 獲部落認同

從2019年來台設立分公司，台灣倍速羅得依照《原住民族基本法》規定，今年5月辦理諮商投票，在過半家戶出席下，獲逾9成同意，這步走了整整5年多。

「地方溝通是開發商能否順利在台灣開發地熱資源相當重要的一環，不要以為給錢就可以解決問題，你必須讓部落認同你是部落發展的合作夥伴，彼此才能攜手前行。」倍速羅得亞洲區行銷溝通總監賴湘絜向本刊表示。

台灣倍速羅得透過投票取得花蓮紅葉部落過半原住民家戶數同意，雙方簽署MOU，朝著地熱電廠的正式運作又邁進一大步。

談起這件地熱開發案，紅葉國小校長退休的紅葉社區發展協會理事長黃德誠向本刊表示，台灣倍速羅得不厭其煩、挨家挨戶地與部落居民溝通，讓許多居民了解倍速羅得在紅葉部落發展地熱若能成功，除了可能為部落的觀光與農業發展帶來幫助，更有機會吸引更多開發商進來部落探勘地熱，有助於創造部落經濟的活絡，幫助許多部落家庭，因此，諮商投票才能順利過關。

花了5年多時間只獲得探勘鑽井許可，對很多企業主而言，或許會覺得是難以接受的事情，而無法堅持，但倍速羅得在理念一致、資金雄厚的Breakthrough Energy Ventures（微軟創辦人比爾蓋茲投資的私募基金）、Google、Chevron、INGKA等大股東支持下，一路朝著開發地熱電廠的目標堅定前進。

倍速羅得將地方居民視為合作夥伴，耐心與地方溝通並取得民眾的信任，共同推進地熱開發。左為黃天德。

鎖定三地 規模化發展

Google不只跟台灣倍速羅得簽下亞太地區首張地熱企業購售電合約（CPPA），還投資倍速羅得，因為Google認為地熱是相當好的基載綠電且發展潛力被低估，他們想協助地熱產業快速升級。事實上，除了出錢買電，Google有時還會出面協助地熱開發商跟當地政府溝通。「Google透過CPPA肯定台灣有發展地熱的潛力，同時表達對台灣倍速羅得開發案場有信心。」賴湘絜充滿自信地說。

Google看好全球地熱發展，除與倍速羅得簽下地熱企業購售電合約，還對倍速羅得進行股權投資。

為何看中台灣？身為台灣倍速羅得董事長兼總經理黃天德向本刊分析，台灣、日本和菲律賓都位於地熱資源豐富的太平洋火環帶，日本地熱裝置容量約600MW（百萬瓦），菲律賓則已經超過1GW（10億瓦），台灣現在連10MW都沒有，未來有機會發展到100MW以上。

「重點是，台灣地熱發展從淺層開始，當淺層地熱開發逐漸完畢，若運氣好的話，剛好銜接上增強型地熱系統（EGS）、先進型地熱系統（AGS）、超臨界地熱（SHR）等次世代地熱技術發展成熟，深層地熱正好可以開始商業化。」黃天德進一步說。

根據經濟部資料顯示，台灣有27個地熱潛力場址，倍速羅得經營團隊至少都跑過一趟，最後評估出10個可能發展地點，經過開發可行性的綜合考量，優先鎖定花蓮瑞穗、台北大屯山及南投廬山3地進行評估、探勘。目前花蓮瑞穗進度最快，已獲得探勘鑽井許可。

倍速羅得將攜手台電等公司共同開發台北大屯山的地熱資源。（翻攝倍速羅得官網）

「倍速羅得是以平台模式降低地熱開發風險，從而突破限制，加速規模化，開創新局。以地熱蘊藏潛力可能高達500MW的大屯山為例，就與擁有技術與豐富工程經驗的GreenFire Energy、Baker Hughes及台電共同合作開發。而目前處於獨資狀態的花蓮瑞穗案場，若有機會也希望引進策略合作夥伴，一同加速開發。」黃天德說。

攜手台廠 朝向國際走

黃天德強調，倍速羅得的策略是一次不只開發一個案場，而是好幾個專案同時進行，以分散風險；而不同案同時進行，自然就需要合作夥伴進來協助，才能快速規模化，並降低風險。倘若花了5年時間才發現案子不行，再從頭開始另一個專案，公司空轉時間會太久，而同時有幾個案場在運作，公司比較能夠正常運作。換句話說，倍速羅得的地熱案場可能如雨後春筍般，一個一個冒出來，裝置容量像滾雪球一樣越滾越大。

「倍速羅得的股東都有一致的目標，就是希望帶動全球地熱的發展風潮。」黃天德充滿霸氣地表示。他並進一步指出，倍速羅得不單會把適合台灣的技術與設備帶進台灣地熱市場，同時也會帶著台灣的地熱軟硬體合作夥伴走向海外市場。

在國外，地熱發電後的餘熱與尾水，可發展溫泉觀光，創造在地就業機會與促進地方經濟發展。（翻攝維基百科）

黃天德表示，地質調查、電廠設計與施工、大型發電機以外的周邊設備等，都有跟台灣廠商接觸、交流，並已與中興工程等台廠有業務往來，未來也會持續釋出跟台廠合作的機會，畢竟若能利用在地資源，對成本是較為有利的。而就整體供應鏈來看，台灣地熱市場若發展成熟，可能有5到7成的設施及設備會由台灣供應鏈負責。

地熱先驅 優先卡好位

「地熱將成為台灣發展再生能源的第三支箭。」站在花蓮紅葉村紅葉大橋上望向遠方的「倍速羅得維默比地熱發電廠」預定地，黃天德語氣堅定地表示，倍速羅得在台灣市場的目標是最少要有一個具一定規模的地熱電廠運行，「我們對這個案場很有信心，只是目前還很難評估能夠發展到多大。」

依照政府的資料，花蓮瑞穗的地熱潛力可能有15至20MW，但也不排除可能高於上述預估值，案場發電量究竟是「小魚缸」或「游泳池」，鑽井之後將可驗證之前3G探勘（地質、地球化學及地球物理）的資料與概念模型，即可有比較準確的資訊。

「倍速羅得是台灣地熱市場的先驅者之一，早點進入市場，雖然要負起教育關係人的責任，但也比較有機會先卡好位置。」黃天德緩緩道出一路走來的心得。

