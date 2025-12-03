產業數位轉型 三年輔導逾百家

產業數位轉型成果發表會，以「數位台南、轉動未來」為主題，展現近三年來市府經發局輔導逾百家企業，推動產業數位升級的成果。（經發局提供）

記者陳佳伶∕新營報導

市府經濟發展局三日舉辦南市產業數位轉型成果發表會，以「數位台南、轉動未來」為主題，展現近三年來市府輔導逾百家企業，推動產業數位升級的成果，並展示ＡＩ、雲端、資安及永續應用等創新案例，吸引產官學研各方代表熱烈參與。

這場成果發表會在台南文化創意產業園區茉莉工坊登場，經發局說，數位轉型已成為企業永續經營與產業升級的關鍵路徑，因此積極引導企業突破傳統經營限制、強化數位體質，為台南企業注入轉型新動能，協助企業提升營運效率，邁向數位化與永續發展。

經發局副局長蕭富仁表示，經發局自一一二年啟動「台南市產業數位轉型應用計畫」以來，已輔導超過百家在地企業導入數位工具與ＡＩ應用，並串聯全台超過五十家供應服務廠商，形成跨產業共創的「數位生態鏈」；企業透過市府輔導導入雲端管理、智慧製造與數據決策系統，平均營運效率提升超過兩成，協助多家企業拓展海外市場，展現在數位化浪潮中的堅實韌性。

這場成果發表會以數位共創、智慧應用、永續實踐為三大策展主軸，展示成果橫跨製造、食品、文創及生技等多元產業，顯現數位轉型帶動產業升級的具體成效。

以「ＡＩ產業新未來」為論壇主題，邀請企業代表、技術供應商及業界專家對談，探討ＡＩ在產業永續治理與供應鏈升級中的策略運用；安排輔導廠商與企業現場洽談，促成供應鏈合作與技術交流。