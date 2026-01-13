產業新尖兵培育上路 高分署力挺青年技能升級、穩健就業

記者張翔／高雄報導

因應全球經濟情勢變動對國內產業與就業市場帶來的挑戰，勞動部勞動力發展署高屏澎東分署積極扮演青年職涯推手，透過職業訓練與就業媒合，協助待業青年培養國家重點產業所需的關鍵技術，成為企業爭相延攬的「產業新尖兵」。同時搭配「學習獎勵金」制度，以實質經濟支持，讓青年在景氣波動中安心受訓、精進技能，逆勢提升競爭力。

高分署指出，產業新尖兵計畫鎖定15至29歲待業青年，協助降低進入高階技術領域的學習門檻。課程訓練費用最高補助10萬元，青年僅需自付1萬元，且於結訓後90日內成功就業者，可申請全額退還自付費用，大幅減輕學習負擔。

廣告 廣告

青年參加職前訓練可申領學習獎勵金，每月最高8千元，累計最高9萬6千元，減輕學習期間經濟壓力。(記者張翔翻攝)

此外，凡參加高分署自辦、委辦或補助之職業訓練課程，以及產業新尖兵計畫中屬勞動部公告的政策性課程如五加二產業、營建產業、照顧服務、托育產業等，符合資格者皆可申領學習獎勵金，訓練期間每月發放8千元，最高可領取9萬6千元，提供青年在尋職或轉職期間更完善的生活保障。

曾任檢測工程師的小羅即是受惠案例之一，原本月薪僅3萬多元，工作內容以設備監控與部門程式撰寫為主，程式實務經驗有限。為提升專業能力，小羅報名參加高分署產業新尖兵計畫—網站後端開發維運就業養成課程。他表示，學習獎勵金有效減輕生活壓力，讓他能全心投入訓練、累積實作經驗，結訓後即順利就業，薪資躍升至4萬多元，成功為職涯加值。

高分署長郭耿華表示，青年是推動台灣產業轉型與升級的關鍵動能，面對全球經貿環境快速變化，高分署將持續透過精準的職前訓練與完善的學習獎勵制度，成為青年朋友最堅實的後盾。

郭耿華也指出，115年度全新規劃的職訓課程已開放受理報名，內容涵蓋「半導體工程師」、「全端工程師」、「網路資安工程師」、「ESG淨零永續人才」、「風電產業國際人才」等超過30門熱門課程，將陸續開課。歡迎15至29歲正在尋職的青年，先至「台灣就業通」完成註冊，並進行「我喜歡做的事」職涯興趣探索測驗後，至「產業新尖兵計畫」專區查詢相關課程。

如欲了解更多課程與申請資訊，歡迎洽詢高分署服務專線（07）821-0171，將由專人提供詳細說明。