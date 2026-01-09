【產業服務創新】科技與人文並進的飲食產業新世代 AI驅動、產地創新與社會行動正形成三軌新動能
運用數位與ai打造一站式健康管理，「全家APP：健康生態圈」提供用戶整合式健康服務。（圖片來源：全家提供）
撰文＝余麗姿
隨著2026年步入倒數，人工智慧正日益融入生活與企業運營，從原物料管理、數據分析到教學系統，帶來高效便利，也讓飲食產業B2B商業模式更具科技感及創新。2025食創獎得獎方案顯示，真正的科技創新，不在於炫目噱頭，而是能貼近生活、解決實際需求，提供切實而溫暖的服務體驗，帶動產業整體提升。
AI辨識加持 便利超商APP助消費者智慧管理飲食
你也下載「全家」APP體驗過「健康」功能了嗎？2025年3月，全家在自家會員APP中，悄悄上線一個新功能，名字就叫「健康」。只要輸入簡單的身體數據和飲食偏好，系統可以推薦早餐、午餐、晚餐、下午茶與宵夜的建議餐點，甚至能結合拍照記錄、手動輸入吃了什麼，串聯穿戴裝置，把每天的步數和活動資料，一起整合進「健康儀表板」。
「全家APP：健康生態圈」方案的整合性獲得評審團肯定，贏得三星殊榮，以「每日飲食紀錄加上智慧推薦」為核心，透過自動化工具降低使用門檻，實現高度個人化，且與超商合作品牌，可藉由食品履歷數據，了解消費者的真實營養需求，反饋至產品研發，驅動整個食品與飲食產業供應鏈升級。
「全家的APP，可以記錄步數、計算熱量，這有什麼新鮮的？ 為什麼獲得許多評審肯定呢？」社團法人台灣服務業發展協會總顧問李培芬說明，這款APP有一個AI辨識能力，只要拿著食物，在AI辨識功能下， 系統可以立刻計算熱量，帶來很大便利。
李培芬表示，市面上常看到的就是計步器就是計步器，算熱量就算熱量，但全家結合服務，推薦以目前健康狀態下建議食品品項，例如高蛋白、低熱量的食品，增加使用的有趣性。「這個概念值得產業參考， 在服務顧客過程中，也可以達成銷售的功能。」
AI如何改變傳統畜牧業？完整供應鏈管理平台問世
大成集團達能資訊，以「AI從牧場到餐桌供應鏈 生態系管理雲平台」獲得二星肯定。現代食品供應鏈管理涵蓋農畜養殖、食品加工、食材盤商、冷鏈物流及餐飲門市等諸多站點，每個環節的經濟規模差異，使得全面性的數位與 AI 轉型極具挑戰。針對此複雜性，達能資訊以食材在供應鏈中必經的5個核心站點為基礎，打造了台灣最完整的供應鏈管理平台，實現從上游到下游的全面數位化，包括智慧養殖系統已在台灣5縣市超過300棟畜舍建置；AI食品加工系統整合了IOT技術，以及透過AI輔助訂單與財務作業，TMS運輸系統整合不同類型的車隊等。
此外，所有系統記錄食材從牧場到餐桌的完整旅行履歷，回傳至雲端，建立起台灣最完整的食品追溯機制。李培芬指出，這個平台涵蓋一、二、三級產業的串聯，從牧場管理、加工、食儲、運輸直到門市管理，領域廣泛，極具挑戰性，給予軟體設計能力高度評價。
從調味料半成品到菜單研發 飲食產業進入打群架時代
百鮮「從迪化街賣到華爾街：風味服務化創新方案」與伽立略餐飲「Kitchen Lab 餐飲任意門」分別獲得一星肯定。前者是調味料風味服務商，後者則專注於菜單研發與供應，兩者各有專業領域，但均在產業鏈中發揮關鍵作用。
深耕調味料領域超過37年的百鮮，以打造食品的科技業為目標，將調味視為「料理的靈魂、食品的晶片」，與小磨坊建立互補關係，同業不再是競爭，而是合作，將風味編組成資料庫， 建立全鏈結風味解決方案，提供客戶專屬風味開發。
伽立略餐飲則是建立「餐飲產業的標準化與永續傳承平台」，以數據化、中央廚房的半成品化與保存技術，協助傳統小吃品牌提升效率，例如淡水阿給能突破手工依賴，已可以工廠量化生產，確保風味百年傳承。
李培芬指出，這兩個方案展現了飲食產業從傳統單打獨鬥，轉向「打群架」的新模式。從半成品調味料到完整菜單研發，企業不再孤軍作戰，而是透過合作串接各環節，提升整體服務能力與市場競爭力。
雨來菇跨域應用、超商關注移工 產業創新與人文關懷並進
「情人珍珠：雨來菇的跨域食品創新應用」獲得一星。雨來菇素有「情人珍珠」之稱，因其外型晶瑩透亮、富含鮮味且無魚腥味而深受喜愛，慈濟大學農業生醫研究室透過技術改良，將傳統皺褶狀的藻體轉化為圓潤的球形，不僅能透過環境控制展現多樣色彩，更為食材帶來了獨特的口感層次與視覺美感，提供給產業實用方案使其脫穎而出。
此創新應用深具環境與社會效益，與在地農戶的契作制度實踐地方創生，固碳效益符合當前淨零碳排的永續趨勢。適合素食者、銀髮族及孩童食用，精準契合全球對健康食品和素食市場日益增長的需求。李培芬說，期許這項新的材料，可以有更多業界應用，從實驗室走向產業界，更進一步提升經濟價值。
台灣原生特色藻類開發，本屆得奬方案還有人文關懷。「全家一起友善移工：便利服務到全民響應」獲得二星肯定。目前台灣的移工人數逐年增加，其中來自東南亞的移工已達83萬人，全家便利商店有感移工朋友是台灣社會不可或缺的夥伴，不僅推動產業發展，也照顧長輩與家人，因而推出友善移工計畫。李培芬指出，全家不僅是友善移工賣場，更是變成一種全民倡議，成功創造出友善和諧的社會氛圍。
在科技驅動、產業升級與人文關懷的交織下，飲食產業正迎來前所未有的創新時代。從AI智慧管理到特色食材開發，從供應鏈全面數位化到友善社會倡議，每一個創新都不只是技術的突破，更是對生活、對環境、對社會的關照。未來，這股結合科技與人文的力量，將持續推動產業與社會並進，開創更溫暖、智慧、永續的飲食新篇章。
審稿編輯：童儀展、林玉婷
【本文出自食力Vol.41季刊《前進的力量vs停滯的規則 飲食產業的成長斷層》】
