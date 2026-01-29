「產業正湧向美國」！龔明鑫華府演說揭「台美新浪潮」：非紅供應鏈戰略轉移成功

台美關稅談判落幕後，雙邊貿易往來預期將更加緊密。經濟部長龔明鑫在美東時間28日（台灣時間深夜）於華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）發表演說時表示，台灣已從2016年以前高度依賴中國市場的經貿模式，成功轉型為面向全球的海洋經濟，並正經歷「第三波」供應鏈大遷徙。

龔明鑫強調，隨著全球愈發重視經濟安全與資安，「非紅供應鏈」（Non-red supply chain）的需求已逐漸成形，台灣將成為美方建構安全供應鏈時最關鍵的合作夥伴。

台灣供應鏈階段轉移 現在正在新浪潮上

龔明鑫指出，台灣過去十年間歷經三次關鍵的供應鏈轉移。第一波始於2018年美中貿易戰，台商將涉及資安的產能移回台灣或轉往東南亞；第二波發生在COVID-19疫情期間，全球供應鏈中斷的危機，凸顯台灣防疫成果與供應鏈韌性的價值；而目前正在進行的第三波轉移，則受到地緣政治與AI產業發展驅動，資金與產能正大幅流向美國。

龔明鑫舉例，從投資數據來看，台灣對中國投資金額已自2010年的高峰大幅下滑，目前占整體對外投資比重不到7%；相較之下，對美投資呈現爆發式成長，不僅限於台積電（TSMC）的晶圓廠布局，也涵蓋完整的AI伺服器供應鏈。龔明鑫直言，這樣的結構性翻轉，顯示台灣經濟已逐步擺脫對中國的依賴，轉而與美國及全球民主陣營緊密連結。

台美關係吃定心丸 雙邊發展促產業加速前進

談及近期台美關係進展，龔明鑫特別提到甫落幕的台美貿易談判，以及多次推動的「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）與雙邊投資協議。他認為，這些政府間已確立的制度與架構，為企業界提供未來5到10年的政策定心丸，也明確勾勒出「非紅供應鏈」的發展方向。在此框架下，除半導體外，無人機、低軌衛星、5G通訊等敏感科技領域，放眼全球、排除中國後，唯有台灣具備在短時間內建立完整產能的條件。

龔明鑫坦言，台灣雖然在製造端具備強大實力，但在軟體與系統整合方面，仍與美國存在明顯差距，這正是台美深化合作、互補優勢的關鍵契機。透過結合美國的系統主導能力與台灣的製造韌性，雙方可共同鞏固全球民主陣營的經濟安全防線。

