產業水電供應須「無虞」卓榮泰拋三前提下接受新式核能技術

行政院長卓榮泰10日赴新竹出席「先進半導體試驗研發基地新建工程」動土典禮。（工研院提供／王惠慧新竹傳真）

行政院長卓榮泰10日赴新竹出席「先進半導體試驗研發基地新建工程」動土典禮，面對產業關注的電力供應問題，卓榮泰致詞提到，水電供應必須「無虞」，並將在核安有保障、核廢有解方及社會高度共識下，將全面接受全世界新式的核能技術，審慎評估全面做開放能源的構想。

卓榮泰致詞指出，他常說政府對產業有力量、有責任，因為台灣對世界有責任，產業不容許發生1次停頓，會讓世界因此而停滯，所以水電供應一定要「無虞」，土地利用一定要更合理開發，甚至在高階人才的培育也要全力協助。

卓榮泰指出，未來將推動全國大規模的大開放時代，包括新開發土地、區段徵收、老屋重建與都市更新等，提高整體土地使用效率，勞動部將系統性引進產業所需人力，涵蓋中階技術人員與高階專業人才，擴大引進國外專業人力，補足國內人力上的不足。

至於外界最關心的水電供應，卓榮泰強調，政府將持續開發更優質的水源，同時對電力系統，則繼續落實賴清德總統所說的二次能源轉型，開發多元綠能發展，強化智慧節能、智慧儲能與電網韌性，也會全面接受全世界先進新式的核能技術。

卓榮泰也說，在新的核管法修定後，台灣的核能何去何從？將樂觀審慎期待依照核管法的內容，向國人提出在核安有保障、核廢有去處，以及國人高度共識下，審慎評估並面對傳統核能是否能帶給產業界安心，全面做開放能源的構想。

他強調，盼讓台灣有充裕的能源基礎來穩定大家，因為「電力就是算力，算力就是國力，國力就是電力」，政府將朝這個方向持續努力。

