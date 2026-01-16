產業永續新典範 三強聯手打造台灣首艘可回收再利用漁船

上緯攜手健富造船打造台灣第一艘可回收再利用漁船，並成功下水。（圖上緯公司提供）

知名企業上緯投控，旗下子公司上緯綠金能股份有限公司攜手健富造船，成功打造台灣第一艘可回收再利用的CT1級漁船-薇雍3號；這艘創新漁船總長四十五呎，近日於屏東東港成功下水，不僅是造船業一大突破，也成為產業合作開創永續新典範，同時宣告台灣船舶產業正式邁入循環經濟新時代。

上緯是多元投資的控股公司，集團營運總部設於南投市，投資領域包含循環經濟材料、機器人及航太複材等。

上緯公司表示，熱固型纖維複合材料(FRP)因其輕量化、高強度、耐腐蝕及良好的絕緣性能，長期被廣泛應用於船舶、風力發電葉片及汽車等產業，有效提升產品的安全性與耐用性。然而，FRP材料因其特殊的化學結構導致無法分解回收，成為全球環保的嚴峻挑戰。

傳統FRP漁船雖然解決了木質船隻易受風浪損毀的問題，提高了海上作業安全性，但在生命週期結束後卻面臨無法處理的困境。近年來，公營掩埋場不再接收漁船解體後的事業廢棄物，間接導致從北到南的港區都可見廢棄漁船傾斜在岸邊，不僅佔據卸魚區域和港口空間，更成為環境的重大負擔。

上緯自二0二二年推出的EzCiclo可回收熱固樹脂系統與CleaVER可降解循環經濟低碳技術，從根本上解決了FRP材料九十年來無法回收的問題。這項創新技術不只突破了傳統限制，更為FRP產業開創了永續發展的新路徑。EzCiclo可回收熱固樹脂已取得挪威船級社認證，證明其技術實力與安全性能。透過CleaVER技術，使用壽命結束的船體材料可被完全回收並再利用，實現資源的循環運用，大幅減少廢棄物處理成本及環境負擔。

上緯指出，該公司與健富造船集團第三代接班人曾譯霆總經理，決心共同打造台灣第一艘可回收再利用漁船。薇雍3號的成功下水，代表台灣造船業在永續發展道路上邁出關鍵一步。此創新專案也獲得台玻的認可並贊助玻璃纖維，形成三強聯手，共同翻轉台灣觀光漁港變成漁船墳場的命運。