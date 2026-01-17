產業為何斷鏈？業界：全台缺乏最終處理場

台灣省不動產建築開發商業同業公會全國聯合會理事長吳國寶表示，這次土方之亂主因不在制度，而是全台缺乏足夠去化土方的「最終處理場（Ｃ點）」，造成新制執行斷鏈，工地難以開工、清運也難以落實。

全台因土方之亂爆建案停工潮，省不動產開發全聯會日前向行政院公共工程委員會主委陳金德陳情，指中央嚴管土方流向，恐成壓垮建築業的最後一根稻草，盼新制延後四年再實施，但內政部、環境部認為只是一時陣痛，行政院也緊急會商提解方，確保建築相關產業穩定運作。

新竹市不動產建築開發商業同業公會理事長朱彥龍說，新制造成竹市二十多個建案自元旦起被迫停工，主因是土資場「不敢報價、不敢收」，建案只能暫緩施工、觀望政策。

行政院昨表示已盤點包括台北港、台中港、高雄港及各縣市大型開發案、低窪地回填地，總計量能一點五億立方公尺，可滿足未來去化量。

但吳國寶說，內政部資料顯示，營運中最終填埋場（Ｃ點）僅十八處，總土方填埋量約八百五十點一萬方；現行挖掘土方量平均有四千三百一十七萬方，扣除可再利用的砂石粒料，廢磚、混凝土塊等須最終填埋量占百分之廿五、約一千萬方，已遠超過Ｃ點可掩埋的量能。

吳國寶說，兩年前國土署就函文各縣市，要求提前盤點並規畫最終處理場，但因申設門檻高，涉及十公頃用地、環評與環保等限制，設置有難度。如此只能仰賴土資場暫存的Ｂ點，但容量也有限，「遇到深開挖的大型建案就吃不下了」，後面的建案根本接不下，導致大量工程卡關。

吳國寶直言，若制度要求土方清運須由「Ａ點工地」送至「Ｃ點最終處理場」，但地方缺乏足夠Ｃ點可供收受，工地自然無從依規定申報開工；政府應提供必要的最終處理場量能，並將剩餘土石方視為可再利用資源，建立更完整且可行的去化管道。

此外，新制導入ＧＰＳ與電子聯單監管，吳國寶舉例，車輛依規定須依聯單路線行駛，若遇事故改道，系統即可能判定電子聯單異常而「列管」，恐影響工地端取得完工使用證明，建議須有更細緻的配套機制，避免善意制度反成施工阻礙。他強調，「有沒有裝ＧＰＳ不是重點，Ｃ點一定要有」，申請建照後十八個月若沒動工，等於一切都要重來。

