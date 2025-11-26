產業界奧斯卡「台灣精品獎」頒獎 智慧與高科技製造成產業趨勢

貿協董事長黃志芳（圖中）頒發台灣精品獎，並與所有獲奬的廠商代表合影留念表達肯定。（劉宗龍攝）

有著產業界奧斯卡美喻的台灣精品獎今天舉行頒獎典禮，今年共有179家企業、336件產品脫穎而出，是集結年度最具代表性的創新成果，展現台灣在科技、設計、智慧製造與永續發展上的強大實力。

經濟部長龔明鑫出席頒獎典禮，揭曉入圍最高榮譽金、銀質獎的30件頂尖作品得主，其中包括友達光電、華碩、群聯電子、美利達等知名公司；台灣精品獎每年經嚴格選拔機制，依據「研發」、「設計」、「品質」、「行銷」4大專業項目，同時考量「台灣產製」條件，綜合評選出具「創新價值」之產品。在本屆得獎產品中，資通訊產品占55.4％、家用設備及五金建材類12.8％、交通器材類9.2％、機械及零組件類8.9％，顯示智慧與高科技製造等高附加價值生產領域，是台灣企業主要的發展趨勢。

康普精密機械以「低碳節能數位化五軸分度盤」獲得2026 台灣精品獎肯定，由康普精機副總陳則銘出席領獎。（劉宗龍攝）

除金、銀質獎，今年獲得台灣精品獎肯定的多家僘商，則是由貿協董事長黃志芳頒獎，並與所有獲奬的廠商代表合影留念表達肯定。

