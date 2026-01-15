產業界：今年是外泌體元年 再造護國神山

台灣胞外體醫療發展學會理事長曾育弘。（攝/劉佑龍）

台灣胞外體醫療發展學會14日舉行第二屆會員大會暨學術研討會，邀請台灣外泌體學術巨擘參與。其中，理事長曾育弘強調，「今年，就是外泌體的元年。」更認為政府有決心打造台灣「第二座護國神山。」同時，與會的前食藥署長葉明功也強調，台灣在這一領域「跑在全世界的前頭」。





曾育弘：政府有決心打造「第二座護國神山」





曾育弘在致詞時提到，去年與台灣胞外體理事長周涵怡，以及創會前理事長沈湯龍團隊遠赴奧地利維也納參加國際胞外體學會（ISEV）年會的經歷，深刻體認到台灣必須與國際接軌的急迫性。

「台灣在生技產業裡，絕對可以 Do something。」曾育弘強調，今年開始，學會將致力於整合法律、併購（M&A）、學術與研究等各個面向，將外泌體產業的生態系完整建立起來。





對於政府的態度，曾育弘也認為，總統賴清德日前在演講中明確提及新藥、精準醫療與生技產業的發展，甚至對投資細節都瞭若指掌，令產業界感到相當震撼（Shock）。「這代表政府有絕對的決心，要將生技醫療產業打造為台灣的第二座護國神山。」





葉明功 ：台灣有外泌體發展優勢





「為什麼說今年是外泌體元年？因為審查辦法出來了，大家終於可以送件了！」前食藥署署長葉明功認為，台灣在這一領域「算跑在全世界各國的前頭」。目前國內已有許多高品質的 CDMO（委託開發暨製造服務）廠房建置完成，「只要產線動起來、趕快投產，就能創造出巨大的價值。這是一個對的行業，值得優秀學生與人才投入。」





回顧台灣生技產業的發展歷程，葉明功表示，過去有三個重要波段，包含2003年是臍帶血的風潮，當時台灣創造了全球最高的臍帶血儲存密度；2018年迎來了再生醫療的開端；而到了2025、2026年，則是外泌體蓬勃發展的關鍵時刻。





葉明功分析，台灣擁有連續8至10年排名世界第一的醫療品質與效率，加上最頂尖的生技人才與醫師群，這讓台灣在發展外泌體上擁有得天獨厚的優勢。「過去在傳統製藥技法上，台灣的競爭力或許較弱；但在再生醫療與外泌體領域，因為高度仰賴醫院與醫生的臨床配合，這正是我們的強項。」



